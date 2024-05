Equipazo: Mascherano le da forma al equipo de los Juegos Olímpicos y confirmó a sus estrellas

Mascherano 1.jpg Mascherano tiene en su cabeza el equipo para los Juegos Olímpicos

Los otros mayores que Mascherano tiene en vista para los Juegos Olímpicos

De igual manera, el arquero del Aston Villa, Dibu Martínez, ha manifestado su deseo de participar: "Si hay algo que me falta con la Selección de Argentina es ganar los Juegos Olímpicos". Su inclusión podría relegar a Leandro Brey, el habitual titular del equipo Sub-23. Sin embargo, la decisión final dependerá de las negociaciones con los clubes.

El tercer cupo para mayores está destinado a un delantero, y aquí es donde surge el nombre de Julián Álvarez, quien cumplió 24 años en enero y es suplente en el Manchester City. En caso de que los ingleses no lo liberen, Lautaro Martínez aparece como la primera opción alternativa.

Más allá de los tres mayores, la base del equipo se conformará con jóvenes talentos que ya brillan en Europa y en la liga local. Alan Varela, actualmente en el Porto, ya ha sido confirmado. Mascherano también cuenta con jugadores como Equi Fernández, quien destaca en Boca, y Thiago Almada, una de las figuras del Sub-23 y campeón del mundo en Qatar.

Mascherano 2.jpg El Dibu Martínez jugará los Juegos Olímpicos

Enzo Fernández y los “europibes” que serán convocados a los Juegos Olímpicos

Además, se espera la posible incorporación de Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea y campeón del mundo, quien, a sus 23 años, no ocuparía uno de los cupos de mayores. Fernández expresó su deseo de participar, aunque la decisión final dependerá de su club: "Me encantaría, es una decisión del Chelsea y aún no lo hablé".

En la delantera, Alejandro Garnacho, jugador del Manchester United, también está en los planes de Mascherano, siempre y cuando el club inglés lo libere. Lucas Beltrán, con una destacada trayectoria en Fiorentina, también será parte de la lista para París, aportando goles y experiencia en el ataque.

La selección no se detiene ahí. Otros jóvenes prometedores como Valentín Barco, Valentín Carboni, Claudio Echeverri, Facundo Buonanotte, Nicolás Paz, Matías Soulé y Luka Romero, entre muchos otros, son opciones viables para completar un plantel competitivo. Estos jugadores, muchos de los cuales ya han tenido roces con la selección mayor, están listos para dar el salto y mostrar su potencial en una competencia internacional de alto nivel.