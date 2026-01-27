Era refuerzo, entrenó y cenó con sus nuevos compañeros, pero al día siguiente se fue a otro club

Insólita situación la del volante Kevin López, que dejó plantado a Colón de Santa Fe y partió repentinamente a otra institución.

El caso recorre las redes sociales por lo extraño de la situación que se dio con un refuerzo. En un hecho insólito, el exjugador de Independiente, Kevin López tenía todo acordado para firmar con Colón , pero abandonó la concentración y será refuerzo de Instituto de Córdoba.

Según trascendió en las últimas horas, el mediocampista había llegado a entrenar y pasar la noche en el hotel en el que está concentrando el “Sabalero” , pero se retiró del mismo sin notificar a nadie.

Así, el mediocampista de 24 años afrontará su tercer préstamo en los últimos tres años , habiendo sido cedido a Defensa y Justicia y Atlético Tucumán en las temporadas anteriores.

kevin lópez independiente

Aunque en las últimas horas se había confirmado la llegada de Kevin López a Colón, en lo que era un buen refuerzo para un club de la Primera Nacional, su fichaje finalmente no se dará.

El futbolista, cuyo pase pertenece al Rojo, había llegado a un acuerdo para ser cedido al Sabalero. En ese contexto, López llegó a Santa Fe durante horas del domingo, alojándose en el Hotel de Campo y conociendo a sus nuevos compañeros a la mañana siguiente.

Habiendo tenido su primer entrenamiento durante las primeras horas del lunes, el volante debía acercarse a la sede del club para realizar la firma del contrato, pero cuando llegó ese momento, su opinión cambió: había recibido un llamado desde Instituto, de Primera División, y quería renegociar las condiciones que había acordado con el conjunto rojinegro santafesino.

Con la intención de cuidar la imagen del club, el director deportivo Diego Colotto decidió dejar de lado su interés por el volante, quien entonces se fue del hotel sin dar aviso y dejó la ciudad santafesina.

Así, López buscará terminar de cerrar su contrato con la “Gloria” para poder disputar otra temporada en la máxima categoría del fútbol argentino.

Pero el mediocampista no contaba con la salida del DT, Daniel Oldrá, quien dejó el cargo en Instituto tras dos caídas en el comienzo del Apertura.

El hecho recorrió el país a través de las redes sociales y el apellido del futbolista fue una de las tendencias de las últimas horas.

Colón se arma para volver a Primera

El objetivo del equipo rojinegro es dejar la segunda división del fútbol argentino. Luego de bajar de categoría a finales del 2023, en una definición infartante en la que perdió 1 a 0 con Gimnasia de La Plata, acumula dos años en la Primera Nacional.

En 2024 quedó afuera en el Reducido frente a All Boys y al año siguiente apenas pudo mantener la categoría, profundizando su crisis futbolística e institucional.

Colón busca rearmarse con el exarquero de Rafaela y Boca, Ezequiel Medrán, como entrenador.

Según informó el Diario Uno de Santa Fe, la prioridad continúa siendo sumar un central zurdo, aunque el nuevo escenario volvió a poner sobre la mesa la necesidad de incorporar otro volante. Las gestiones siguen abiertas, pero por ahora no hay resoluciones concretas.

El debut en la temporada para Colón será contra Deportivo Madryn en el estadio Brigadier Estanislao López, el sábado 7 de febrero.