Erró tres goles ante Rosario Central, pero así despidió La Bombonera a Cavani: el video

El delantero uruguayo no pudo convertir ante Rosario Central a pesar de tener chances claras y los hinchas respondieron.

Enojo en La Bombonera: las dos figuras de Boca que recibieron silbidos

Agustín Marchesín, en el precalentamiento, recibió aplausos a pesar de haber pedido salir en la serie de penales. Luego, al repasar el once inicial, hubieron algunos aplausos tibios pero silbidos aturdidores para dos figuras: Marcos Rojo y Fernando Gago.

El central, uno de los mayores referentes del plantel, fue señalado como uno de los principales responsables. En la eliminación por el certamen continental fue quien perdió la marca de Hernán Barcos en el único gol del equipo peruano, que llevó el partido a los penales.

Por otro lado, el entrenador ya había sido reprobado anteriormente por el bajo nivel de juego del Xeneize, y luego de la eliminación los hinchas de Boca se volvieron a hacer sentir. Cuando el equipo salió al campo de juego aparecieron más reclamos. La 12 usó entre su repertorio dos temas picantes: "A ver si los jugadores pueden oír, por la camiseta de Boca matar o morir" y "La camiseta de Boca se tiene que transpirar".

Juan Román Riquelme, apuntado por un ex jugador de Boca

El histórico José Basualdo cuestionó la gestión de Juan Román Riquelme en Boca tras la reciente eliminación del equipo en la Copa Libertadores frente a Alianza Lima al asegurar que "no transmite nada" y que "solo piensa en él".

En una entrevista radial, el ex futbolista fue categórico: "Como dirigente no me transmite nada. Tiene que dejar su ego y pensar más en Boca".

Basualdo, quien fue campeón con Boca de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en el 2000 y ex compañero de Riquelme, cuestionó las decisiones del actual presidente del club y criticó su liderazgo.

"Deja mucho que desear y nada que ver con lo que uno pensó que podía hacer. Habla que esta es su casa y no se entienden los movimientos que hace. Dice una cosa y después hace otra", afirmó.

Sobre el malestar de los hinchas ante la crisis futbolística, Basualdo subrayó la importancia del rol de la gente: "El crédito se lo va a dar la gente. Es la que tiene que presionar para que dé un paso al costado o enderece este barco, porque lo que está pasando es muy lamentable. No aprendió nada".

Basualdo también recordó que, cuando Riquelme no formaba parte de la dirigencia, solía criticar muchas de las decisiones que ahora reproduce: "Cuando no estaba en el club se quejaba y ahora hace eso mismo".

El ex jugador insistió en la necesidad de un cambio en la conducción del club y sugirió que Riquelme debería asesorarse mejor o dar un paso al costado.

"Tiene que ser más abierto, sin tanto ego. Si no escucha y siempre va a hacer lo que él dice… Debe mirarse al espejo y ver lo que pasó en estos años. Que busque un buen asesor y ojalá que cambie por el bien del equipo y de su casa, como él dice. Si no, que deje a gente capaz de volver todo a la normalidad", dijo.