Escándalo con Coria: cuál fue el jugador que lo denunció por tener mala relación

Cebolla, el mejor doblista de la historia del tenis argentino, fue contundente con su respuesta a la invitación de participar con la albiceleste en la fase de grupos del torneo internacional, pero lo que más llamó la atención fue la definición de Zeballos sobre que le dijo que no al capitán, y no a la Selección Argentina.

En conversación con el medio Infobae, el tenista marplatense explicó: “Lamentablemente, mi relación con Guille (Coria) no es la mejor, no es buena, directamente, y por eso no voy a estar disponible para jugar la fase de Grupos”.

“la mala relación que tenemos en este momento, no le haría ningún bien ni a mí ni al equipo, por lo que no sumaría nada. Y en este momento en mi carrera prefiero darle prioridad a las cosas que sí me hacen bien. Una de ellas es mi familia, por supuesto.”, agregó además.

Horacio ha sido un jugador que ha dicho presente en varias oportunidades al equipo argentino, incluso de su primer partido con la selección fue hace ya 14 años, jugando en dobles junto a David Nalbandian ante Suecia, y a partir de allí fue una constante ver su nombre en las convocatorias.

Con la llegada de Guillermo Coria, Zeballos acudió a todas las convocatorias de 2022. Luego de eso, la participación de Zeballos se vio frustrada por diferentes motivos avalados por el capitán, pero que, al parecer, empezaron a confundir y enturbiar esa relación, inclusive, hasta dentro del mismo equipo.

Los Juegos Olímpicos y el quiebre de la relación

Con respecto la convocatoria para Paris 2024, donde el no estuvo en consideración, contó: “Los Juegos Olímpicos son el sueño de todo deportista. Es estar allí y más si estás pasando el mejor momento de tu carrera, entonces, obviamente, me puso un poco triste y me frustró no poder participar. Pero respeté la decisión de Guille, para eso es el capitán, aunque no la compartía y no lo comparto al día de hoy, tampoco”.

“No entiendo el motivo del llamado. O sea, no entiendo bien qué es lo que cambió en tres semanas. Yo sigo teniendo el mismo ranking, Machi González y Andrés Molteni son un gran equipo y siguen jugando juntos. Entonces, todas estas cosas son las que, a mí, me hacen pensar diferente a él”, completó en cuanto a sus diferencias.