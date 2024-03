Deportes La Mañana Tevez Escándalo en Independiente: la verdadera razón por la que Carlos Tevez no va a la Noche del Rey

El entrenador del primer equipo sorprendió tras el duelo con Laferrere al confirmar los motivos por el que no irá al evento del rojo. Sin embargo, jugadores del plantel dirán presente.







Carlitos Tévez contó los motivos por los que no estará en "La Noche del Rey".

Independiente de Avellaneda tendrá una noche especial esta noche en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini, que será escenario de los festejos de “La Noche del Rey” donde habrá grandes figuras de la institución como Ricardo Bochini, Sergio Agüero, Ariel Holan, Faryd Mondragón y Roberto Acuña. Sin embargo, otras personalidades ligadas con la institución le bajaron el pulgar y no estarán en el evento.

Lo sorpresivo de los festejos que comenzarán a las 18, es la ausencia del entrenador del equipo de Primera División, Carlos Tévez, quien a la salida de la victoria 3-0 ante Laferrere por la Copa Argentina sorprendió al confirmar que no será parte del evento: "No era el momento para que yo vaya a la fiest a. No va todo el plantel, van algunos. Si iba todo el plantel, yo iba. Necesito descansar. La fiesta es de las estrellas y de las figuras, no mía. Prefiero que vayan los invitados del plantel", confesó el apache en diálogo con los medios de comunicación.

Además, en su relato profundizó: "No va el plantel, van algunos jugadores. Me parece que no es justo que vaya. El plantel no fue citado y deberíamos estar todos. Para mí, la situación es esa. Me voy a descansar con mi familia, que tenemos dos días libres, para después afrontar las finales que tenemos".