Escándalo en la Copa Africana: Senegal se retiró de la final, volvió y salió campeón

Primero metió un gol, pero se lo anularon; mientras que su rival tuvo un penal insólito y lo falló. Una definición insólita.

Los minutos finales del tiempo regular del encuentro entre Senegal y Marruecos válido por la final de la Copa de África vivió momentos de tensión, luego de que el DT Pape Thiaw solicitara a sus jugadores que abandonen el terreno de juego.

El directo técnico del combinado senegalés se mostró disconforme por las polémicas decisiones del árbitro en los últimos instantes del encuentro.

A los 47 minutos del segundo tiempo y con el partido a punto de finalizar, Senegal había conseguido adelantarse en el marcador y quedar al borde de la gloria, pero el encargado de impartir justicia decidió invalidar el tanto por una supuesta falta previa dentro del área.

Poco tiempo después, el VAR intervino para llamar al juez principal con el objetivo que revise un posible penal a favor de Marruecos en el que el mismo observó una posible sujeción sobre Brahim Díaz.

Luego de revisar la jugada, el árbitro termino convalidando lo expuesto por el VAR y sancionó la pena máxima para el seleccionado marroquí, decisión que desató el enojo en todo el banco de suplentes de Senegal y, en especial, del entrenador Pape Thiaw.

Tanto fue el malestar con la sanción del colegiado que el seleccionador senegalés solicitó a sus jugadores que se retiren del campo de juego a modo de protesta por lo que estaba ocurriendo y por su disconformidad con las decisiones arbitrales.

A los 60 minutos, el plantel de Senegal optó por dirigirse al túnel de vestuarios, pero Sadio Mané, ex jugador del Liverpool de Inglaterra, les pidió a sus compañeros que regresen a la cancha para continuar con el encuentro.

Finalmente, los jugadores senegaleses retornaron a la cancha y el arquero Édouard Mendy se dispuso a pararse bajo los tres palos para intentar detener el remate desde los doce pasos de los rivales.

Brahim Díaz fue el encargado de ejecutar el disparo intentó picar el balón y el guardameta rival tapó la pobre ejecución por lo que el duelo continuó en empate sin goles y se fue al tiempo extra.

Definición agónica en la Copa de África y victoria de Senegal

En el inicio del tiempo suplementario llegó el golpe decisivo. Una pérdida de Marruecos activó una contra fulminante de Senegal, comandada por Pape Gueye. El mediocampista, con la camiseta 26, dejó atrás la marca de Achraf Hakimi y sacó un derechazo potente y bien direccionado que venció a Yassine Bounou para establecer el 1-0 y encender el festejo senegalés.

A partir de ahí, todo quedó sentenciado: Senegal se consagró campeón con el tanto de Gueye y el liderazgo clave de Sadio Mané, quien empujó al grupo a volver a creer y hoy celebra un título destinado a quedar en la memoria.

Con ese empuje colectivo, el seleccionado africano sostuvo la ventaja con orden y carácter en los minutos finales, neutralizando cada intento marroquí y administrando los tiempos con inteligencia. El pitazo final confirmó una consagración construida desde la convicción, el sacrificio y la jerarquía en los momentos decisivos. Senegal levantó el trofeo con justicia, coronando un camino de resiliencia y reafirmando su lugar entre las grandes potencias del continente africano.