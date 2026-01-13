La insólita situación de la selección de Malí en la Copa Africana: un brujo, una estafa y una detención

Un hombre, que decía ser líder espiritual, recaudó dinero con la promesa de que el equipo sería campeón de la competencia de naciones.

La Copa Africana de Naciones no solo presenta a muchas selecciones con un alto nivel (que podrían ser una gran sorpresa para el próximo Mundial) sino que deja historias totalmente insólitas , como esta que vivieron los hinchas de Malí , que fueron estafados por un brujo.

Sinayogo , un hombre autoproclamado líder espiritual, recaudó casi 40 mil dólares entre los hinchas de la selección , con la promesa de que con sus rituales, aseguraría el campeonato en la Copa Africana de Naciones.

El problema llegó cuando el equipo cayó eliminado ante Senegal en los cuartos de final del torneo. Inmediatamente, los hinchas fueron a buscarlo a su domicilio para lincharlo y que les devuelva su dinero, pero Sinayogo había escapado desde el primer tiempo del partido.

El supuesto brujo fue detenido y quedó a disposición de la policía, que probablemente lo acuse de un ciberdelito de estafa digital, ya que la recaudación de dinero fue a través de las redes sociales.

INCREÍBLE lo que pasó con la Selección de Malí y el arresto a un supuesto 'BRUJO' que estafó miles de hinchas, luego de garantizar el TÍTULO en la Copa Africana.



Un hombre llamado 'Sinayogo' y autoproclamado líder espiritual prometió que Malí iba a ser el CAMPEÓN del…

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 13, 2026

Nigeria, a punto de no jugar los cuartos de final por diferencias con la dirigencia

Otra de las insólitas historias que dejó el torneo continental en África, fue la casi no presentación de la selección nigeriana a su partido de cuartos de final ante Argelia. El reclamo se daba por parte de los jugadores y trabajadores por una falta de pago de los bonos por victorias desde la dirigencia.

El plantel de Nigeria tomó la decisión de NO VIAJAR para el partido de ¡4TOS! ante Argelia por la Copa Africana.



¿El motivo? La Federación NO LES PAGÓ LOS BONOS POR VICTORIAS de este torneo.



[@NigeriaStories]

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 7, 2026

Cuando la situación parecía no resolverse, y que se podía dar una situación sin precedentes en este tipo de torneos, que es que un equipo no se presente a un duelo de playoffs, el capitán de Nigeria, Wilfred Ndidi, apareció para llevar calma a sus hinchas.

Según trasendió en diferentes medios, Ndidi se comprometió con sus compañeros y trabajadores a pagar los bonos antes del partido de cuartos de final si la dirigencia no lo hacía.

Wilfred Ndidi, CAPITÁN de Nigeria, le comunicó a sus compañeros que PAGARÁ TODOS LOS BONOS DEL PLANTEL antes de los 4TOS vs Argelia, si la Federación no lo hace antes:



"He estado animando al equipo a entrenar y jugar el partido contra Argelia.



Me COMPROMETÍ con el personal…

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 9, 2026

Finalmente, la situación se resolvió y Nigeria avanzó a la semifinal del torneo, venciendo por 2-0 a Argelia con goles de Victor Osimhen y Akor Adams.

La Copa Africana de Naciones define mañana sus finalistas

La Copa Africana de Naciones, que comenzó en el año 2025, definirá mañana sus finalistas. El partido definitorio se jugará el domingo 18 de enero a las cuatro de la tarde de Argentina.

En las semifinales, el primer duelo será entre Senegal y Egipto. El segundo será entre Marruecos y Nigeria. Estas cuatro selecciones son de las más importantes del continente.

En vistas al Mundial 2026, de los cuatro semifinalistas solo Nigeria quedó fuera de la cita más importante de países a nivel mundial. No pudo en el repechaje contra la República Democrática del Congo.

POR SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA NIGERIA QUEDÓ ELIMINADA Y NO ESTARÁ EN EL PRÓXIMO MUNDIAL.

— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) November 16, 2025

Por otro lado, Senegal será parte del grupo I junto a Francia, Noruega y una selección clasificada del repechaje. Egipto compartirá el grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Marruecos, máximo candidato al torneo africano, también buscará ser candidata en el Mundial 2026. Viene de dar la sorpresa en Qatar, llegando a semifinales y viene demostrando un enorme poderío que amenaza a las potencias. Compartirá el grupo C con Brasil, Haití y Escocia.