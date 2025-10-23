Escándalo en la NBA: el FBI detuvo a dos figuras por apuestas ilegales

Un entrenador y un jugador fueron investigados y están bajo custodia de fuerzas de seguridad. No es la primera vez que pasa.

La NBA se encuentra inmersa en un escándalo institucional de proporciones bíblicas. La intervención del FBI en casos de apuestas ilegales hace ruido en todo el mundo.

En las últimas horas, el caso concreto es la detención de Chauncey Billups , director técnico de Portland Trail Blazers, y Terry Rozier , basquetbolista de Miami Heat, en el marco de una investigación federal por su presunta participación en una red de apuestas ilegales. A estos casos se suma el arresto de Damon Jones, exjugador con once temporadas en la liga.

El arresto de Billups (49 años), quien se desempeña como entrenador principal de la franquicia de Portland, se vincula con una operación clandestina de póker que, según fuentes policiales citadas por la cadena ABC, mantendría conexiones con organizaciones de crimen organizado.

El Federal Bureau of Investigation (FBI) ha indicado que la investigación guarda relación con presuntos integrantes de La Cosa Nostra. Paralelamente, Rozier, escolta del Miami Heat, fue detenido en el contexto de una investigación diferenciada pero conectada con el mismo entramado de apuestas ilegales.

Contexto

Chauncey Billups, quien alcanzó notoriedad durante su etapa como estrella de Detroit Pistons antes de su retiro en 2014, ha dirigido a Portland Trail Blazers durante los últimos cinco años. Su arresto en Oregón se produjo horas después de la derrota de su equipo en el partido inaugural de la temporada ante Minnesota Timberwolves, según consignó The Washington Post.

Por su parte, Terry Rozier (31 años) acumula once temporadas en la NBA tras ser seleccionado en la decimosexta posición del draft de 2015 por Boston Celtics. The Athletic reportó que el jugador habría comunicado su retiro anticipado de un partido a miembros de una red de apuestas, permitiéndoles obtener beneficios al conocer previamente su nula incidencia estadística. Si bien su agente, Aaron Turner, confirmó el arresto, señaló que su representado impugnará los cargos, recordando que la NBA lo había absuelto en una investigación previa en julio de 2023.

Regulación y antecedentes

Este escándalo se desarrolla en el contexto de la expansión de las apuestas deportivas legales en Estados Unidos, facilitada por la derogación de la Ley de Protección del Deporte Profesional y Amateur (PASPA) en 2018. Actualmente, 38 estados y Washington D.C. permiten alguna modalidad de apuestas deportivas legales. Las ligas profesionales, incluida la NBA, han establecido alianzas estratégicas con operadores de apuestas, aunque mantienen posturas cautelares frente a los riesgos de un entorno desregulado.

El caso evidencia una preocupación institucional creciente respecto al impacto de las apuestas en el baloncesto profesional norteamericano. El año pasado, Jontay Porter, de Toronto Raptors, recibió suspensión vitalicia tras su involucramiento en un escándalo similar. Las investigaciones federales continúan examinando actividades sospechosas, incluyendo las del ex escolta de Detroit Pistons Malik Beasley, centradas en partidos de la temporada 2023-2024, aunque este último no enfrenta cargos formales.

La situación configura un desafío para los protocolos de integridad competitiva de la liga y representa el caso más significativo de presunta vinculación entre figuras NBA y redes de apuestas ilegales en la última década.