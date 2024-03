Escándalo en Rosario: qué le hicieron al jugador de Newell's que dijo ser hincha de Central

El descargo de Franco Díaz, luego que se viralizó un video que enfureció a los hinchas de Newell’s

El video en cuestión se propagó rápidamente por las redes sociales, generando un intenso debate y llevando a Díaz a emitir un mensaje de disculpa a través de su cuenta de Instagram. En este comunicado, el jugador explicó: "No es algo que piense ni sienta. No me di cuenta de que me estaban grabando. Fue una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto y lo dije más que nada para zafar de la situación". Además, enfatizó su compromiso con Newell's, destacando que está "100% comprometido con el club más grande del Interior".