Exclusivo: qué hace Nico Vázquez en el autódromo de Centenario

Los fierros están presentes en muchas familias argentinas como el caso de los Vázquez. "Siempre me gustó el automovilismo, más de consumirlo desde casa. Mi viejo siempre fue muy fanático, mi abuelo Anselmo, despertarme todos los domingos a ver las carreras y eso. Yo más que nada acompañando y respetando este deporte que hay que saber hacerlo bien y hay que tener mucho huevo para hacerlo", agregó.

En los próximos días, Vázquez regresará a la región junto con su pareja, Gimena Accardi, y el elenco de la obra que dirige denominada "En Otras Palabras".

"Casi siempre que yo vengo a Neuquén vengo a hacer teatro, de hecho dentro de muy poquito vamos a venir con Gime en el Casino Magic con la obra que yo dirijo", expresó el actor.

"Me quedo hoy y mañana para ver la carrera y ya me vuelvo porque estoy trabajando en la previa de la obra de Rocky Balboa, así que me voy rápido. Estamos muy felices", finalizó.

Una familia conocida en el mundo del espectáculo

Nico Vázquez llegó junto a su socio Gustavo Yankelevich, uno de los históricos productores de la televisión y el cine de nuestro país y de Sudamérica. Además de ser expareja de Cris Morena y padre de la recordada Romina Yan, continúa con su rol de empresario del espectáculo y en este caso acompañó a su nieto Valentín.

El joven de 21 años comenzó en el karting cuando era muy joven, mostró condiciones para manejar y a partir de los contactos de su abuelo le surgió la chance de sumarse a la estructura que comanda Marcelo Ambrogio en el TC2000, el "Axion Energy Sport".

valentín yankelevich.jpg

El "Rifle" Varela en Centenario: "Acá empieza el verdadero folklore del TC"

Juan Manuel "El Rifle" Varela es uno de los periodistas importantes a nivel país que llegó a Centenario para vivir la tercera fecha del Turismo Carretera, que durante sábado y domingo albergará otras tres categorías. El comunicador charló con LMNeuquén en la previa al comienzo de la actividad y dejó varias frases interesantes.

"Sin desmerecer a Viedma o Calafate, acá empieza el verdadero folklore del TC del 2025 porque hay muchas cosas que en otros circuitos, por la lejanía, no se puede vivir", comenzó relatando Varela, en su primera presencia en el circuito de Centenario.

"Al autódromo es la primera vez, a Neuquén vine muchas veces, soy amigo de la gente de Tecpetrol. Conozco Neuquén, he venido a esquiar a Caviahue, así que tengo algo de historia acá", explicó.

rifle varela centenario turismo carretera.jpg

La mística del automovilismo

Ese folklore del que habla el periodista, se plasma en las familias, amigos y fanáticos que se dan cita en el autódromo para compartir momentos que incluso van más allá de lo deportivo.

"Siempre digo lo mismo, el fútbol es el fútbol, soy hincha de Independiente. Pero si al mediodía no juega Independiente prefiero ver carreras. Acá me toca venir a trabajar, tengo muchos amigos que corren, otros que son dueños de equipo como Mauro Medina. Es disfrutar y estar comiendo asados con amigos", relató el Rifle.

"El TC tiene cosas que mucha gente que no es del palo por ahí no lo entiende. Piensan que comer un asado es en una parrilla. No, es dentro del autódromo, entre los camiones. Podés ser 10, 12 y hasta 25 en una mesa. Capaz que uno es mecánico, otro empresario, otro un amigo de un amigo. Esto es lo que tiene el automovilismo y el TC", valoró Juan.

Las pasiones que mueve el automovilismo no son homogéneas y cada uno lo vive de manera diferente. Conocedor del ambiente de toda la vida y también con su profesión, el Rifle argumentó: "Yo soy hincha de Chevrolet de pibe, por mi viejo. Después, tengo amigos y si por ejemplo si gana Thomas Ricciardi que corre Ford, a mi me va a poner contento porque tanto a él como al papá los conozco desde que corría la Metropolitana. Muchas veces pasa eso, gente que es hincha de un piloto y no de la marca. Otros tienen afinidad por la marca y son fanáticos, otro por la ciudad de su zona. A mi me pasa también".