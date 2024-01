Explosivas declaraciones de Advíncula: "Prefería que los hinchas dijeran este negro es un muerto"

El peruano dijo que en sus primeros partidos no rindió como él esperaba y sorprendió con la comparación que hizo en ese sentido: "En ese momento yo prefería que los hinchas dijeran 'Este negro es un muerto y se arrastra’ en la cancha. Y no que digan: ‘A este negro lo vimos tomando en la discoteca’. Yo sabía en el momento en que estaba".

Los suspicaces no tardaron en preguntarse si esa frase sobre la discoteca no hacía alusión a algún compañero del plantel que fue fotografiado en esas circunstancias.

advíncula boca fluminense.png El peruano Advíncula se ganó el corazón de los hinchas de Boca.

Tras un gran 2024, Luís Advíncula se convirtió en una de las figuras clave que tiene Boca. Sin embargo, el camino para disfrutar de este presente de reconocimiento no fue nada sencillo.

El peruano habló con el periodista Jesús Alzamora para el programa “La lengua” y recordó se refirió a sus primeros pasos en falso en el Xeneize. "Creo que si tienes una cena después de una derrota no pasa nada. Pero si perdiste un partido y te vas a una discoteca… Los hinchas de Boca están en todos lados", arrancó el defensor de 33 años que convirtió el único gol de Boca en la final de la Copa Libertadores frente a Fluminense en noviembre del año pasado.

"Yo no soy un huevón. No me voy a regalar. Me está yendo mal, no estamos ganando, ¿y me voy a ir a una discoteca? Hay que ser bastante cortito. En el fútbol hay momentos para todo", concluyó “El Rayo”.

"Boca es otra dimensión. Estoy agradecido por mi paso por Rosario, cuando estuve en Newells. Pero Boca es otra dimensión. Me ha hecho más reconocido: me reconocen más por Boca que por la selección peruana", siguió Advíncula, embelesado con su estadía en el club.

También manifestó su admiración por Juan Román Riquelme. "Es la única persona del ambiente del fútbol que me inhibe. Se te pone enfrente, te empieza a hablar y uno no sabe qué decir. Te tiemblan las piernas", aseguró.

Por último, habló del hincha y de la Bombonera: "La Bombonera late, te quema las piernas. Perdimos la final de la Copa Libertadores y al partido siguiente el recibimiento fue espectacular", recordó Advíncula.