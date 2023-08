F1: Charles Leclerc dejó en claro su futuro con Ferrari

Además, aprovechó para revelar cómo maneja Ferrari, puertas adentro, la lejanía en la pelea por el título. "Está claro, creo que para todo el mundo dentro de la escudería, que no estamos contentos con la situación en la que nos encontramos hoy, en la que queremos ganar. No obstante, me encanta Ferrari. Me siento como en casa, y no puedo decir mucho más porque no ha habido ningún tipo de discusión, tan solo algunas bromas aquí y allá", apuntó.

Por último, Leclerc fue claro en dónde está el foco para los de Maranello en este momento. "Simplemente, creo que no es la prioridad en este momento, no para mí, pero tampoco para el equipo, y nos estamos centrando en lo que es realmente importante ahora que es volver a ser lo más competitivos posibles, y luego ya veremos, pero de nuevo, me encanta Ferrari y me siento como en casa", concluyó.