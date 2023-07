F1: Checo Pérez contesó las críticas ante su mal rendimiento

Checoides.jpg Checo Pérez se encuentra 2° en el campeonato, a 99 puntos de Max Verstappen, con 2 victorias y otros 3 podios.

De todas formas, el mexicano aseguró que en el mundo de la “Máxima”, lo importante no es donde empiezas ni el camino, sino donde terminas. "Al final, siempre lo he dicho, en la Fórmula 1 solo importa donde terminas en Abu Dhabi, todo lo demás no importa al final. Entonces mi enfoque es mantener una buena temporada. No estoy segundo en el campeonato por milagro, es porque he ganado carreras, es porque he estado ahí. Es verdad que he tenido algunas malas carreras en la temporada, pero aún tenemos todo, y queda mucha temporada por delante", aseguró en diálogo con Motorsport.com.