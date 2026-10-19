Fecha, horario, formato, entradas y más detalles de la histórica final que jugará Cipo

El albinegro jugará el partido decisivo del Federal A contra San Martín de Formosa en el interior cordobés.

Una semana distinta a todas, tanto desde lo futbolístico como en lo informativo. Este lunes empezaron a definirse los detalles de la final que Cipo jugará ante San Martín de Formosa , por el ascenso a la Primera Nacional. Los dos mejores del Federal A lograron ayer la clasificación y disputarán el partido decisivo.

Para ambos es un momento histórico, inédito en los formoseños y el primero en décadas para el Capataz de la Patagonia.

En la reunión organizativa entre representantes de los clubes y el Consejo Federal quedaron establecidos el día, el horario y distintos aspectos vinculados a la logística del encuentro.

Omar Novoa

La final por el primer ascenso a la Primera Nacional se jugará el domingo 25 de octubre a las 15 en San Francisco, Córdoba.

El partido se disputará en el estadio Juan Pablo Francia de San Francisco, Córdoba, escenario elegido para la definición. Además, se confirmó que cada institución contará con 4.000 entradas para sus hinchas, en un encuentro que tendrá un importante movimiento de simpatizantes de ambas provincias.

Otro de los puntos centrales fue el reglamento para definir al campeón. Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, la final se resolverá por penales. De esta manera, el ascenso quedará definido en una sola jornada.

En cuanto a la organización, Cipolletti hará las veces de local a efectos administrativos, aunque el encuentro se jugará en cancha neutral. La recaudación será íntegramente para los clubes, una cuestión importante para las dos instituciones que llegaron a la instancia decisiva del certamen.

Por otra parte, el Consejo Federal se hará cargo de los gastos del partido. La única excepción será el costo del arbitraje, que se dividirá en partes iguales entre Cipolletti y San Martín de Formosa.

Con estos puntos definidos, el Albinegro y el conjunto formoseño empiezan a transitar la cuenta regresiva para una final que pondrá en juego el primer ascenso de la temporada. Para Cipo, será la oportunidad de coronar el año de su centenario con el regreso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Omar Novoa

Cómo llegaron ambos

San Martín de Formosa ganó su zona tanto en la fase regular como en la zona Campeonato. Dejó afuera Atenas de Río Cuarto en el primer cruce y luego a Olimpo.

En el encuentro de ida, disputado en Bahía Blanca, igualaron 1-1, por lo que la serie quedó abierta para la revancha. Sin embargo, el conjunto formoseño hizo valer la localía en el estadio 17 de Octubre y se impuso por 2-0, con goles de Lautaro Ceratto y Ricardo Tapia, ambos en el primer tiempo.

Cipo ganó su grupo de la fase regular y fue segundo en la zona Campeonato por diferencia de gol, aunque en el duelo entre sí había superado al líder Alvarado de Mar del Plata.

Después aplastó a Sol de América de Formosa en cuartos de final y consiguió su lugar en la final del Federal A tras superar a Alvarado de Mar del Plata en una serie muy disputada. El equipo de Fabián Enríquez ganó 1-0 en el partido de ida, disputado en La Visera, con un cabezazo de Cristian González, y luego sostuvo la ventaja con un empate sin goles en la revancha, jugada en Mar del Plata. De esa manera, el Albinegro se impuso 1-0 en el global y quedó a un paso del objetivo de regresar a la Primera Nacional.