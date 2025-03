Fernando Gago explicó por qué no convocó a Carlos Palacios

La derrota por 2-0 ante Newell's no solo significó para Boca Juniors el fin de una racha de seis victorias consecutivas, sino también la pérdida de la punta en la Zona A del Torneo Apertura. El golpe fue duro, no tanto por el resultado en sí, sino por la pobre imagen futbolística que dejó el equipo de Fernando Gago, que jamás logró hacer pie en un partido clave. Sin embargo, el foco de la conferencia de prensa no estuvo únicamente en lo táctico: el DT también explicó los motivos por los cuales decidió excluir a Carlos Palacios de la convocatoria.