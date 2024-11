Fernando Gago habló sobre la supuesta llegada del Colo Gil a Boca

Tras el reciente triunfo de Boca Juniors ante Unión por 1-0, Fernando Gago enfrentó los rumores sobre un supuesto interés del club por el mediocampista argentino Leonardo Gil, exjugador de Colo Colo. En conferencia de prensa, el entrenador fue tajante: "No, es mentira. Es mentira esa situación".

Sin embargo, Gago no dudó en desmentir cualquier tipo de negociación en curso. “Entiendo que se van a tirar un montón de nombres y va a haber muchas situaciones en las que se diga que sí, que no, que viene o que no viene. Sé cómo es un mercado de pases”, explicó el técnico en un tono firme.