Fernando Inda y sus goles para Deportivo Rincón en el ascenso: "No nos íbamos a ir derrotados"

"En el primer tiempo cuando nos hicieron el gol nos queríamos morir, porque nosotros los habíamos dominado y ellos en una jugada fortuita tienen el gol. Después yo sabía que esto iba a terminar de otra manera. No nos íbamos a ir de acá derrotados. Cuando me llamó el técnico entré convencido de que tenía que hacer un gol. Ayer le saqué una foto ese arco cuando vinimos a hacer el reconocimiento de la cancha. Yo sabía que si entraba sería de ese lado y gracias a dios se consiguió el empate. No pudimos hacer el segundo, en los penales, qué manera de sufrir", declaró Inda a LM en medio de los festejos.

El León fue creado en 2012 y desde su origen venía luchando por llegar al fútbol profesional. "Es algo que estábamos esperando. Mucho trabajo, muchos años. Somos un equipo jóvenes pero son 10 o 12 años de laburo sin parar. Entrenar, estar, existir, perseverar, eso es lo que nos trajo hasta acá. Gracias a los dirigentes que hicieron todo el esfuerzo, nos tienen muy bien. La verdad que me saco el sombrero con ellos", agregó.

"Nano" está cerca de cumplir años y es referente para sus compañeros y también puertas afuera en Rincón de los Sauces. La proximidad del torneo Federal A, que arranca el 24 de marzo, implicará que haya reuniones en los próximos días para ver quién sigue y quien no. "No se. Ahora vamos a disfrutar, tenemos que hablar con los dirigentes para seguir el proyecto. Claramente se cerró una etapa. Estoy a punto de cumplir 39, me siento bien pero sabemos que el Federal A es otra exigencia. Lo que tenga que ser, estoy feliz por dónde va a estar el club. Si estamos adentro, buenísimo, aportaremos lo mismo que ahora. Tenemos la estrella, ahora daremos vuelta la página y veremos qué sigue", declaró al respecto.

Por su parte, Jonathan Criado fue clave atajando un penal en la definición desde los doce pasos. El arquero es oriundo de Río Cuarto y jugó en su casa, con sus seres queridos en las tribunas. "Muchas cosas se pasan por la cabeza. Todos estos días pude ver a mi familia después de mucho tiempo. Nos mostraron un video (emotivo) antes de venir a la cancha. Jugar acá con nuestra gente, mis amigos que hace mucho no veo, y con mi familia, coronarlo así es algo hermoso. Se me hubieran dicho que iba a ser así, no lo creía. Por suerte se nos dio después de tanto tiempo", dijo el "1" a LM.

Fueron varios años en los que el objetivo no se logró y por eso tiene un sabor especial. "Peleamos mucho. Quedamos afuera muchos torneos, se tenía quedar. Estaba todo para que se diera. Sufrimos como siempre, pero ya está. Ahora a disfrutar y a pensar en el Federal A", enfatizó Criado.

Viajaron 18 colectivos desde Rincón de los Sauces y los hinchas tuvieron que quedarse fuera de Río Cuarto por indicación de la policía hasta la hora del partido, en un hecho inusual. En ese sentido, el arquero explicó que "eran muchos colectivos y la ciudad tiene las calles muy angostas", entendiendo la decisión de las autoridades. Al mismo tiempo, el arquero le agradeció "a la gente, es algo increíble que no he visto en otro club, que una ciudad entera se traslade para estar con nosotros por un rato. Esto es para ellos también".

Finalmente, Criado contó una infidencia sobre los penales, donde a cada compañero que ejecutaba le decía que iba a atajar uno. "A todos les dije lo mismo para darles confianza, alguna se tenía que dar", cerró entre risas.