Fin de ciclo: Gustavo Noto dejó de ser el técnico de Cipolletti

"Comunicamos a nuestros hinchas que Gustavo Noto dejó de ser el director técnico del plantel profesional en una decisión de común acuerdo con el club. La institución le agradece a él y a su equipo de trabajo por el profesionalismo y la dedicación y le desea el mayor de los éxitos para el futuro", dice el comunicado oficial del Club Cipolletti.

Los números de Cipolletti en la temporada

El que acaba de dejar Noto es un equipo que desde los números tiene dos caras: le hacen pocos goles y le cuesta muchísimo anotar. Del quinto al noveno lugar, el Albinegro es por lejos el menos goleado. De hecho, a Círculo le anotaron el doble de goles (22). Por otra parte, es el menos efectivo de los diez equipos de la zona 1. Todavía no pudo superar en ese rubro a Sansinena, que ya lleva dos partidos no disputados tras bajarse del torneo. Cipo no genera un gran volumen de situaciones, pero tiene las suyas y no las ha podido aprovechar.

Que en este contexto la figura sea el arquero Facundo Crespo en casi todos los partidos también es un síntoma del nivel del equipo.

Cómo sigue Cipolletti

El próximo partido será el domingo que viene por la fecha 15 frente a Santamarina de Tandil en La Visera de Cemento.

Por lo pronto, el primero que está en condiciones de comandar al plantel es Bruno Gorer, DT de la primera local, quien ya lo hizo en 2022 cuando dirigió al equipo que dejó Luis Medero y se salvó del descenso faltando una fecha.

Además, cabe recordar que está abierto el mercado de pases para hacer cuatro incorporaciones y Cipolletti ya tiene un refuerzo en sus filas: el delantero Darío Giovanoni, proveniente de Sansinena.

En este sentido, será clave la decisión de la dirigencia sobre quién dirija después de Noto para elegir qué puestos reforzar y con qué características de jugadores hacerlo. Los futbolistas que lleguen a sumarse al grupo estarían en condiciones de debutar por la fecha 16 contra Villa Mitre en condición de visitante, dentro de 11 días.