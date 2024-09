Fin de las especulaciones: un jugador que se fue de Boca rodeado de polémica tiene nuevo club

Benedetto-Querétaro.jpg

El jugador argentino conoce la liga mexicana ya tuvo paso por la liga mexicana: en 2013 se sumó a Xolos y en 2014 se sumó al América, club desde dio el salto al xeneize.

La lapidaria frase de un entrenador brasileño cuando le preguntaron por Benedetto

Darío Benedetto ha ganado ser reconocido en el fútbol argentino por lo hecho en Boca pero, a pesar de intentar dar un salto de calidad al fútbol europeo, no pudo imponer su nombre en el deporte internacional. En Brasil fueron contundentes y duro con el delantero que marcó una etapa en xeneize.

Es que en medio de la incertidumbre por la que pasó su carrera futbolística al no definir cual sería su nuevo club -jugará en Querétaro de México-, el polémico entrenador brasileño Tité fue lapidario al ser consultado por el jugador que supo vestir la camiseta de la Selección argentina.

En conferencia de prensa, el entrenador fue consultado sobre un supuesto interés de Flamengo en Pipa, y no anduvo con rodeos: “Gracias por la pregunta, porque estamos en un momento en que hay muchas noticias falsas y mucha desinformación”, dijo.

Tité-Flamengo.jpg

Y sentenció sin escrúpulos: “La información es falsa y quien lo ha dicho, mintió. Me gustaría saber el nombre de la persona, para hacérselo saber a todo el mundo, porque es fácil decir: ‘Oh, lo dijeron’. Y entonces están todos implicados. Y entonces todos están involucrados. A mí me gusta dar nombres. ¿Sabes por qué? Porque así se lo pensará dos veces antes de hablar. Porque eso no es fácil. Es mentira. Yo no dije nada y no conozco a Benedetto. Sólo jugué contra él”.