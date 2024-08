Firme: Guardiola reveló qué hará con Julián Álvarez cuando regrese de los Juegos Olímpicos a Manchester City

Julián Álvarez-Pep Guardiola.jpg

"¿Atlético? No tengo nada que decir. Es nuestro jugador, volverá pronto", esbozó el entrenador tras la victoria ante Chelsea en el cierre de la pretemporada, y agregó: "Estoy seguro que cuando regrese lo abrazaré y lo felicitaré por la Copa América, por los Juegos Olímpicos y comenzaremos a trabajar juntos".

Lo cierto es que Julián tendrá que hacerle saber al entrenador y la comisión directiva cuál es su idea para su futuro profesional y empezar a tomar una decisión en búsqueda de sus pretensiones. Según informó el periodista dedicado a los fichajes internacionales, el representante de la Araña "estará en Europa la próxima semana para hablar con el City" ante las ofertas que preparan el Atlético de Madrid y el París-Saint Germain, que ya demostraron interés por ficharlo. Ante esta situación, Romano afirmó que el equipo celeste de Manchester "no aceptará ofertas en la región de 40 o 50 millones de euros"

El origen del cruce entre Julián y Pep

En declaraciones a DSports Radio y TyC Sports, Álvarez afirmó: “Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Recién ahí me pondré a pensar tranquilo qué es lo que deseo”.

"En algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta. Al final, no te gusta quedarte afuera; querés ayudar", expresó Julián Álvarez. Con 17 goles en 52 partidos la temporada pasada, la "Araña" ha sido una pieza clave en el equipo, aunque su participación ha disminuido en momentos decisivos.

Al conocer esta postura, Pep fue contundente: “Leí que se lo va a pensar. Ok, piénsalo… Luego nos informará lo que quiere hacer”, comentó Guardiola, y agregó: “Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. Por eso... Piénsalo. Y cuando lo piense, nos informará", agregó el técnico, reconociendo la competencia por el rol de centrodelantero con Erling Haaland. Luego de este intercambio Julián volvió a hablar frente a las cámaras e intentó bajarle la espuma: "Escuché lo que dijo Pep. Yo no dije nada malo ni fuera de lo normal. Siempre conté que estoy cómodo en el Manchester City, pero hacer un balance post temporada es algo lógico. No me detuve a pensar en frío. Cuando terminen los Juegos Olímpicos me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Veremos como sigue lo que viene".