Fórmula 1: cuánto ganan los pilotos que compiten con Franco Colapinto

El neerlandés Max Verstappen, de 26 años, es uno de los grandes dominadores de la F1, ya que lidera las clasificaciones en la pista, pero también en términos económicos. Este año, lleva acumulada una fortuna por US$ 81 millones. US$ 76 millones surgen entre su salario y ganancias fuera de la pista, y US$ 5 millones más por diferentes respaldos.

En este 2024, el piloto de Red Bull figura 17 en la lista de los atletas mejores pagos del mundo y primero en lo que respecta a la F1. Entre sus principales sponsors se encuentran Electronic Arts y Heineken N.V. y se espera que en los próximos años su fortuna se engrose aún más debido al potencial que tiene para continuar rompiendo récords y ganando carreras.

Lewis Hamilton, una leyenda con millones

Otro de los pesos pesados con los que Colapinto compartirá en la pista es Lewis Hamilton, quien sigue siendo una de las grandes figuras de la F1. El británico de 39 años, y siete veces campeón del mundo, también es uno de los mejor remunerados, a pesar de no haber logrado mantener los altos estándares de temporadas anteriores. En 2024 sus ganancias alcanzan los US$ 69 millones, de los cuales US$ 57 millones provienen de salario y ganancias fuera de la pista y US$ 12 millones de otros respaldos.

Según el ranking de atletas millonarios de Forbes, Hamilton ocupa el puesto 21 a nivel global en este momento. Además, en febrero sorprendió al mundo de las carreras al anunciar que dejará Mercedes para unirse a Ferrari después de la temporada 2024. Mantuvo el anuncio tan en secreto que, según se dice, ni siquiera se lo contó a sus padres hasta el día en que se hizo público.

Fernando Alonso y Sergio Pérez, millonarios en movimiento

En una grilla plagada de fortunas, Fernando Alonso y Sergio Pérez también se destacan. El español, con un salario de US$ 24 millones más US$ 10 millones en premios, supo mantenerse competitivo en su nueva etapa con Aston Martin.

Por su parte, el mexicano Pérez logró amasar US$ 26 millones, repartidos entre salario y bonificaciones, siendo una pieza clave en el éxito de Red Bull Racing.

Charles Leclerc y Lando Norris, las nuevas generaciones

Otro que ocupa un lugar importante tanto por su talento, pero también por su salario es el monegasco Charles Leclerc, piloto de Ferrari, con un total de US$ 19 millones. Ahora el piloto espera la oportunidad de firmar un nuevo contrato que lo mantenga en la escudería. Además, tiene sponsors como Giorgio Armani y Ray-Ban con los que ha cerrado varios acuerdos millonarios.

Por su parte, Lando Norris de McLaren, acumula US$ 15 millones entre salario y premios, y a sus 24 años demuestra que las jóvenes promesas también tienen lugar en este selecto club de millonarios.

Carlos Sainz y George Russell: rivales con grandes cifras

El español, compañero de equipo de Leclerc en Ferrari, pero que pasará a Williams en 2025, también sobresale por sus ingresos, con US$ 14 millones. Mientras tanto, el británico George Russell, de Mercedes, hace lo propio con ingresos por US$ 9 millones y se consolida como uno de los pilotos más jóvenes y prometedores a sus 26 años.

Pierre Gasly y Oscar Piastri, las jóvenes promesas

Entre los pilotos más jóvenes que comparten el circuito con Colapinto, Pierre Gasly y Oscar Piastri también manejan cifras considerables. El francés Gasly, quien se unió a Alpine tras su paso por AlphaTauri, cosecha US$ 8 millones entre salario y premios.

Mientras tanto, el australiano Oscar Piastri, también se alza con US$ 8 millones en la escudería McLaren, consolidándose como una de las promesas más jóvenes y mejor remuneradas de la categoría con solo 23 años.

Así, la competencia en la Fórmula 1 no solo se mide en destreza al volante, sino también en cuentas bancarias abultadas. Franco Colapinto deberá enfrentarse a pilotos que, además de su experiencia, cuentan con recursos financieros que les permiten estar en la élite de este deporte.

Ranking de millonarios: pilotos F1 a septiembre 2024

Max Verstappen (Red Bull Racing) - US$ 81 millones

Lewis Hamilton (Mercedes) - US$ 69 millones

Fernando Alonso (Aston Martin) - US$ 34 millones

Sergio Pérez (Red Bull Racing) - US$ 26 millones

Charles Leclerc (Ferrari) - US$ 19 millones

Lando Norris (McLaren) - US$ 15 millones

Carlos Sainz (Ferrari) - US$ 14 millones

George Russell (Mercedes) - US$ 9 millones

Pierre Gasly (Alpine) - US$ 8 millones

Oscar Piastri (McLaren) - US$ 8 millones

Fuente: Forbes