Fran Cerúndolo es semifinalista en Queen's: el tremendo pelotazo que recibió en el cuello durante el partido.

Francisco Cerúndolo , 27° del ranking mundial y mejor raqueta argentina en la actualidad, dio otro paso más en el ATP 500 de Queen's , en uno de los certámenes de preparación para el tercer torneo de Grand Slam de la temporada: Wimbledon. En suelo londinense, el argentino superó al jugador local Arthur Fery (140°), una de las revelaciones del torneo, por los cuartos de final por 7-6 (1), 3-6 y 6-4.

El partido tuvo idas y vueltas. De hecho, en el primer set, el albiceleste había comenzado con un quiebre arriba y no solamente que no pudo sostener la ventaja, sino que pasó a estar abajo e incluso su rival sirvió 5-4, previo a la recuperación del mayor de los hermanos Cerúndolo. Así, todo se decantó en un tiebreak que el sudamericano iba a sellar con un sólido 7-1.

En el segundo capítulo, las cosas iban a comenzar con un Cerúndolo envalentonado, producto del duro parcial ganado, y un Fery apagado, logrando adelantarse gracias a una temprana ruptura de servicio. Sin embargo, no iba a ser determinante ya que el británico, quien tuvo una polémica actitud con un pelotazo al cuello del argentino, reaccionaría y nivelaría el score en 3-3 y de ahí, todo cambió: el europeo ganaría cinco games seguidos para sellar el 6-3 y enviar todo a la manga decisiva.

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Ya en el set final, Francisco estiraría a sietes juegos perdidos consecutivos, incluso llegó a sacar 0-2 15-30. Pese a estar muy cuesta arriba, el tenista de 27 años no iba a dar el brazo a torcer tan fácilmente y volvería a estar en juego gracias a una buena recuperación. A partir de ese momento, nuevamente logró una leve consolidación con su servicio (hizo ocho doble faltas en total) y se hizo notar la diferencia de jerarquía. De esta manera, se metió entre los cuatro mejores del torneo después de vencer consecutivamente a Aleksandar Kovacevic, Jenson Brooksby y al mencionado Fery.

El pelotazo que sufrió Fran Cerúndolo

Cuándo promediaba el segundo set en los cuartos de final de Queen's, después de un parejo inicio que se decidió en tiebreak, Arthur Fery conectó un pelotazo en la cara de Francisco Cerúndolo. Fue uno de los momentos que marcó la dinámica del partido en el que el argentino alcanzó su segunda semifinal en césped (Eastbourne 2023, donde fue campeón).

Después del servicio, el británico se lanzó hacia la red en busca de acortar el punto pero no se esperaba la reacción del argentino que también fue hacia adelante. ¿El resultado? Intentar pasarlo como sea. Aunque la pelota al cuerpo fue demasiado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2067989035746832747&partner=&hide_thread=false Le pegaron un PELOTAZO TREMENDO a Fran Cerúndolo.



¿Mala intención...?pic.twitter.com/L5aiesDNSh — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 19, 2026

Eso empujó a Fery a un muy buen final del set para ganar cuatro juegos seguidos y emparejar el match. En esta superficie fue campeón de un torneo ITF hace cuatro temporadas y viene de ser semifinalista en el Challenger de Birmingham. A nivel ATP, hasta ahora, su mejor performance ATP.

Por su parte, con 13 break points salvados en todo el partido, y con una buena recuperación en el tercer parcial, el argentino se anotó en la semifinal de Queen's: en esa instancia ya lo espera Brandon Nakashima (32°). Por lo pronto, ya es 24° en el ranking en vivo.