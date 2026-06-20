Fran Cerúndolo llegó a la final en Queens: quién había sido el último argentino en lograrlo

El argentino jugará la final en el ATP 500 del torneo de tenis que se celebra en Queen's. Este domingo enfrentará a Tommy Paul.

Francisco Cerúndolo consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera en el ATP 500 de Queen’s. El argentino, ubicado en el puesto 27° del ranking mundial, venció este sábado al estadounidense Brandon Nakashima por 6-7 (5), 6-3 y 6-4 en Londres y se clasificó a la final del tradicional torneo sobre césped.

El partido tuvo un desarrollo exigente para Cerúndolo , que dejó escapar el primer set en el tiebreak y también llegó a estar en desventaja durante el segundo parcial. Sin embargo, reaccionó en el momento justo, encadenó cuatro games consecutivos para igualar el encuentro y volvió a golpear en el cierre del tercer set para quedarse con una victoria clave de cara a Wimbledon.

El último argentino que había llegado a la final de Queen’s fue David Nalbandian , en 2012. Pasaron 14 años desde aquella definición ante Marin Cilic , que quedó marcada como una de las más recordadas y polémicas del tenis argentino. El cordobés ganaba el partido, pero todo cambió en el segundo set por una reacción que terminó con su descalificación.

francisco cerúndolo roland garros

En aquella final, Nalbandian pateó una estructura de madera ubicada junto a un juez de línea, que terminó lastimado por el impacto. Tras la intervención del juez de silla y del supervisor del torneo, el argentino fue sancionado por conducta antideportiva y el título quedó para Cilic. Desde entonces, ningún tenista argentino había vuelto a alcanzar la definición del certamen londinense.

Cerúndolo jugará la final este domingo ante Tommy Paul, actual 28° del ranking mundial, que superó al francés Ugo Humbert por un doble 6-3 en la otra semifinal. El argentino buscará el segundo título sobre césped de su carrera, después del conseguido en Eastbourne 2023, y también la chance de regresar al Top 20 si logra quedarse con el torneo.

El pelotazo que sufrió Fran Cerúndolo en Queen's

Cuándo promediaba el segundo set en los cuartos de final de Queen's, después de un parejo inicio que se decidió en tiebreak, Arthur Fery conectó un pelotazo en la cara de Francisco Cerúndolo. Fue uno de los momentos que marcó la dinámica del partido en el que el argentino alcanzó su segunda semifinal en césped (Eastbourne 2023, donde fue campeón).

Después del servicio, el británico se lanzó hacia la red en busca de acortar el punto pero no se esperaba la reacción del argentino que también fue hacia adelante. ¿El resultado? Intentar pasarlo como sea. Aunque la pelota al cuerpo fue demasiado.

Embed Le pegaron un PELOTAZO TREMENDO a Fran Cerúndolo.



¿Mala intención...?pic.twitter.com/L5aiesDNSh — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 19, 2026

Eso empujó a Fery a un muy buen final del set para ganar cuatro juegos seguidos y emparejar el match. En esta superficie fue campeón de un torneo ITF hace cuatro temporadas y viene de ser semifinalista en el Challenger de Birmingham. A nivel ATP, hasta ahora, su mejor performance ATP.

Por su parte, con 13 break points salvados en todo el partido, y con una buena recuperación en el tercer parcial, el argentino se anotó en la semifinal de Queen's: en esa instancia ya lo espera Brandon Nakashima (32°). Por lo pronto, ya es 24° en el ranking en vivo.