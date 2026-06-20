Las Selecciones eliminadas del Mundial 2026 hasta el momento

Esta edición de la Copa del Mundo estrenó el sistema de desempate olímpico, que dejó fuera a dos Selecciones en la jornada del viernes.

Haití y Turquía pasaron a ser las primeras selecciones eliminadas del Mundial 2026 . La definición se dio este viernes, antes de que ambas completaran su participación en la fase de grupos, debido a que ya no tienen posibilidades matemáticas de alcanzar los dieciseisavos de final por el sistema de desempate.

En el caso de Haití , la eliminación llegó después de la derrota por 3-0 ante Brasil en Philadelphia. El equipo dirigido por Sebastien Migné ya había perdido 1-0 contra Escocia en su debut y quedó sin margen para pelear la clasificación. Aunque todavía debe disputar su último partido frente a Marruecos , el cruce perdido ante los escoceses lo deja sin chances en un eventual desempate.

Turquía quedó en una situación similar dentro del Grupo D. Primero cayó 2-0 ante Australia y luego perdió 1-0 frente a Paraguay , resultados que la dejaron última y sin posibilidades de recuperación. Incluso si logra vencer a Estados Unidos en la última fecha y llega a tres puntos, ya perdió los duelos directos ante los rivales con los que podría igualar.

El Mundial 2026 tiene un formato distinto al de las ediciones anteriores: participan 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona avanzan directamente a los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros también consiguen un lugar en la siguiente ronda.

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Para definir posiciones, el reglamento toma como criterio clave los enfrentamientos directos, conocido como desempate olímpico. Por eso, más allá de que Haití y Turquía todavía tengan un partido por jugar, ambas selecciones ya quedaron condicionadas por las derrotas ante rivales directos y no pueden superar esa comparación en caso de igualdad de puntos.

Mundial 2026: las dos Selecciones que buscan su primer triunfo

Las selecciones de España y Uruguay jugarán sus respectivos partidos correspondientes a la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 este domingo, con el objetivo de conseguir sus primeros triunfos en la competencia.

La primera de estas selecciones en salir a la cancha será España, que a partir de las 13 se enfrentará con Arabia Saudita, en un encuentro que se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y que se podrá ver a través de TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro será el brasilero Raphael Claus.

España llega a este partido luego de su muy discreto debut, en el que igualó sin goles ante Cabo Verde, una selección que tuvo su debut absoluto en Mundiales y a la que le alcanzó con sus muy pocas herramientas para complicar a la delantera española.

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De cara a este enfrentamiento, todo indica que la gran figura de España, Lamine Yamal, podrá ser de la partida ya que está completamente recuperado de la lesión muscular que lo tenía a maltraer. Más tarde será el turno de Uruguay, que buscará cumplir y quedarse con los tres puntos cuando se enfrente con Cabo Verde.

Este cruce está programado para las 19, se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y se podrá ver a través de Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro será el noruego Espen Eskas.

Uruguay, que es dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, tuvo un flojo inicio en el Mundial, ya que igualó 1-1 frente a Arabia Saudita, en un encuentro donde estuvo contra las cuerdas en muchísimas ocasiones.

Estos enfrentamientos serán observados de cerca por el cuerpo técnico de la Selección argentina, ya que de este Grupo H saldrá el rival en los 16avos de final en caso de que la "Albiceleste" logre avanzar.

Este domingo estará cargado de actividad, debido a que a la una de la madrugada Japón se enfrentará con Túnez, mientras que a las 16 Bélgica se medirá con Irán y a las 22 Nueva Zelanda hará lo propio con Egipto.