Franco Colapinto agradecido por su paso por la Fórmula 1: "mis sueños se hicieron realidad"

“Aprendí mucho con ellos en estas carreras y espero tener otra oportunidad en el futuro. Pero lo disfruté mucho. Es una gran familia, creo que nos pudimos entender entre todos y avanzar hacia el mismo objetivo”, agregó el argentino.

Embed - Williams Racing on Instagram: "“It’s my dream come true and all of you guys made it possible.” We’re not crying, you are "