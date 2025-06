Franco Colapinto blanqueó que espera el GP de Austria de F1

Sin embargo, todo eso ahora queda atrás, ya que el próximo fin de semana, el pilarense saldrá a disputar su quinta carrera con Alpine. Tras no sumar puntos en Imola, Mónaco, Barcelona y Canadá, el argentino buscará dejar atrás el problemático GP en el circuito Gilles Villeneuve e intentará quedar dentro del top 10 en Austria, y según contó es optimista en ese objetivo.

Ahora, lo que se le viene al pilarense es el GP de Austria en el mítico Red Bull Ring de Spielberg. Este circuito tiene tres rectas largas que no ayudarán mucho al piloto y a Alpine, pero de todas formas Colapinto piensa que tiene algunas ventajas que podrían beneficiarlo y darle la posibilidad de pelear entre los puestos de arriba:

En una entrevista que brindó en la previa a la carrera, se mostró confiado y dijo: "Hay algunas cosas muy buenas en nuestro coche. Creo que somos muy fuertes en las curvas rápidas, y Austria está llena de curvas rápidas. Creo que será un poco un compromiso: seremos buenos en algunas zonas y en otras no tanto. Solo necesitamos sacar el máximo rendimiento a nuestro paquete, y ya veremos”.

Por otro lado, el argentino dejó en claro que a pesar de la mala estrategia en Montreal, el A525 tuvo una gran mejora: “Creo que sí. Esta (de Canadá) es una pista muy difícil, no es nada fácil. Pero en general, me sentí más cómodo con el auto. Hicimos algunos cambios positivos y me fui sintiendo mejor durante el fin de semana, vuelta tras vuelta”.

A pesar de eso, sabe que para poder lograr su objetivo de pelear un poco más arriba aún debe mejorar varias cuestiones, y en ese sentenció: “Todavía tenemos que seguir trabajando, pero creo que es un buen comienzo en términos de progreso".

Checo Pérez habló sobre Colapinto

Durante su estadía en Estados Unidos para presenciar el Mundial de Clubes el mexicano Sergio Checo Pérez, quién corrió entre 2021 y 2024 con Red Bull en Fórmula 1 junto a Verstappen, llenó de elogios al piloto argentino.

"A Franco lo veo muy bien. Tiene un gran futuro, pero en la Fórmula 1 hay que ir paso a paso porque el camino es largo. Estoy seguro que está dando buenos pasos en su carrera", arrancó expresando acerca del corredor oriundo de Pilar de apenas 22 años.

Cabe destacar que sus palabras llegan en un contexto en el que se rumorea que el nacido en Guadalajara podría llegar a Alpine. Según indicó el medio británico PlanetF1, el equipo habría tenido contactos informales con el entorno de Pérez para incorporarlo y ser compañero del pilarense.