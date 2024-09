Franco Colapinto clasificó al límite con sus maniobras y largará 12 en Singapur

El argentino de 21 años giró en 1:30.704 que lo ubicó apenas detrás de su compañero de Williams Alex Albon (1:30.679) que largará 11° y a poco de superar a Fernando Alonso, de Aston Martin (1:30.684) que pasó a la siguiente instancia de qualy con el décimo registro más destacado. Inmediatamente, se comunicó con su equipo por radio: “Lo siento mucho, lo siento, lo siento”, repitió.

Colapinto se lamentó por no haber terminado la clasificación un poco más adelante. "Estuvimos muy cerca de la Q3, es una pena porque volviendo a dar la vuelta volvés a encontrar 30 milésimas. Da bronca no haber entrado. Un poco frustrado por no haber hecho una vuelta perfecta. Haber quedado tan cerca de Alex es positivo", declaró el argentino.

“Conforme, sí; contento, no... Pero hay que pensar en mañana. Es una carrera muy larga. Mucho calor, me tengo que preparar bien porque sufrí bastante con esta humedad y el calor que no me preparé bien. No tuve tiempo. Pero creo que puede ser un buen día mañana”, agregó Franco.

La pole fue de Lando Norris, por delante de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Después largarán Russel, Piastri, Hulkenberg, Alonso, Tsunoda, Leclerc y Sainz completando el top ten.

El que se pegó un lindo palo fue Sergio Checo Pérez, que rompió su auto y tuvo que ser asistido. El mexicano terminó clasificando 13.

Cómo es el circuito

Su diseño urbano, nocturno y lleno de desafíos lo convierten en uno de los más emocionantes y espectaculares del mundo.

Características distintivas del circuito de Marina Bay: