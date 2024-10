Franco Colapinto confirmó cuál será su futuro en la Fórmula 1

Franco Colapinto, la joven promesa argentina de la Fórmula 1 , sigue dejando una marca en el mundo del automovilismo con su desempeño sobresaliente en el equipo Williams. Sin embargo, su futuro en la máxima categoría del automovilismo aún no está claro, ya que su continuidad para la temporada 2025 sigue siendo un tema pendiente. A medida que se acerca el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, el piloto compartió sus expectativas y reflexionó sobre lo que podría depararle el próximo año.

Desde su llegada a la Fórmula 1, Colapinto se ha destacado por su gran capacidad de adaptación y rendimiento en pista, llamando la atención de varias personalidades dentro de la categoría. A pesar de sus logros, la posibilidad de un asiento para el próximo año no está asegurada, y su continuidad en la categoría dependerá de diversos factores. Aunque ha demostrado estar a la altura del desafío, el joven piloto mantiene la incertidumbre sobre cuál será su destino en la grilla de 2025.

En una entrevista con Motorsports, Colapinto fue sincero acerca de su situación actual: “No sé cuál es el plan A. No tengo ni idea de lo que voy a hacer el año que viene. Por supuesto, es muy emocionante que James quiera mantenerme en la F1, y algo por lo que estoy agradecido, aparte de por la oportunidad que me dio en Williams”.

Estas declaraciones reflejan tanto su entusiasmo como su incertidumbre, dejando claro que, aunque ha ganado el reconocimiento dentro del equipo, aún no tiene asegurado un lugar para la próxima temporada.

Franco Colpainto 2.jpg Franco Colapinto

El deseo de Franco Colapinto de seguir en Williams

El piloto también destacó su deseo de continuar con el equipo Williams, con el que ha trabajado estrechamente desde su llegada a la Fórmula 1. "Mi deseo es quedarme en Williams. Me encanta este equipo, y me encanta cómo trabajan, y creo que hay que estar agradecido. Y ellos son los primeros que me dieron la oportunidad de estar en un auto de F1 y realmente disfruto de trabajar con ellos, y creo que estamos haciendo buenos pasos hacia adelante como equipo", comentó Colapinto, quien ve en el equipo un lugar donde ha podido crecer y desarrollarse como piloto.

Colapinto no solo reconoce la importancia del apoyo recibido de Williams, sino que también se muestra optimista respecto a las oportunidades que podrían surgir en el futuro: “Me encantaría tener una oportunidad en el futuro con este equipo, correr en la Fórmula 1 de nuevo juntos sería increíble si llega una oportunidad en el futuro”. Para él, la continuidad en Williams no es solo una cuestión profesional, sino también una apuesta por la lealtad hacia el equipo que lo apoyó desde las categorías inferiores.