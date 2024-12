Franco Colapinto de la Fórmula 1 a jugar al golf

“Franco Colapinto comenzó a tomar clases de golf. No tengo dudas de que pronto será bueno. Muy simpático. Lo único es que no tiene registro para manejar el carrito de golf”, comentó el cronista Guillermo Salatino, que acompañó a Colapinto durante la sesión.

El argentino reemplazó al estadounidense Logan Sargeant en la escudería Williams de Fórmula 1, aunque no tendrá lugar en este equipo el año que viene ya que habían confirmado al tailandés Alexander Albon y al español Carlos Sainz Jr.

Luego de un gran arranque en la categoría, donde sumó cinco puntos en el campeonato y no bajó de la duodécima posición en sus primeras cinco carreras, Colapinto tuvo un final de temporada accidentado que podría haber comprometido sus posibilidades de incorporarse a un nuevo equipo.

Si bien sonó fuerte en las escuderías Red Bull y Alpine, pareciera que se decantaron por otros pilotos de sus academias, por lo que Colapinto no tendría un asiento el año que viene en la máxima categoría del automovilismo y debería esperar una nueva oportunidad recién en el 2026.

Todo apunta a que continuará en Williams como piloto de reserva.

El gesto de Franco Colapinto con unos niños que lo sorprendieron

Mientras aguarda novedades de cara al 2025, Colapinto desembarcó en su país y tuvo un conmoverdor gesto con unos niños que lo encontraron en su nueva residencia en un barrio de Tortugas. En el video, que publicó la periodista Yanina Latorre, se lo puede ver a Franco rodeado de chicos firmando un autógrafo.

“Hicimos toda la decoración de Fórmula 1 por vos, hasta la torta”, se le escucha decir a una de las madres de los pequeños al mismo tiempo que el piloto de 21 años le dedica su firma a uno del grupo en una remera similar a las que Colapinto utilizaba cuando estaba fuera del habitáculo. “No queremos molestarte, Franco. Perdón”, repitió la mujer que acompañaba a los chicos, y además relató su emoción por ver al deportista.

Franco es el nuevo ídolo de los más chiquitos

“Un familiar te fue a ver a Las Vegas y ahora me dijo ‘no puedo creer que vos lo vas a ver en Tortugas’”, agregó una de las integrantes del grupo que sorprendió al piloto.

Mientras tanto, las especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1 no se detienen. Entre las opciones que se barajan para la continuidad del argentino en la grilla 2025 figuran Alpine, Red Bull y Racing Bulls. En una entrevista reciente con el sitio especializado Motorsport, el ex piloto de F1 Marc Surer analizó la posibilidad de que Colapinto reemplace a Jack Doohan en el equipo con sede en Francia. “Si no consigues los resultados, y tienes a alguien en el mercado como Colapinto, que ha demostrado talento, yo no dudaría en darle una oportunidad. Es un diamante en bruto”, afirmó el suizo sobre quién debería ser el futuro compañero de Pierre Gasly en la escudería que tiene al italiano Flavio Briatore como asesor.