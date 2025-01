Franco Colapinto recibió la crítica de un campeón del mundo de Fórmula 1

El joven piloto argentino Franco Colapinto ha sido uno de los nombres que más ruido generó en el último tiempo dentro de la Fórmula 1. Su inesperado ascenso a la máxima categoría del automovilismo, al ocupar la vacante de Logan Sargeant en Williams, lo catapultó al centro de la escena internacional. Sin embargo, este impulso no estuvo exento de desafíos y críticas, especialmente provenientes de figuras históricas del deporte. Una de las voces más críticas fue la del excampeón mundial Jacques Villeneuve, quien analizó con dureza el rendimiento del argentino.

Villeneuve, quien se consagró campeón de la Fórmula 1 en 1997, no dudó en señalar los errores que cometió Colapinto durante sus primeras experiencias en la categoría. En diálogo con Action Network, el canadiense fue tajante: "Franco Colapinto perjudicó sus posibilidades. Si le dan una oportunidad de oro, debe aprovecharla al máximo. No puede llorar por ello. Consiguió algunas carreras en la F1. No mucha gente lo consigue, así que ya es impresionante que haya tenido esa oportunidad".