Franco Colapinto rompió el silencio y reveló cuál va a ser su rol en Alpine

El camino de Colapinto hacia la máxima categoría del automovilismo no fue sencillo. El año pasado, con Williams, mostró un rendimiento destacado en las primeras carreras, lo que despertó el interés de varias escuderías. Sin embargo, tras un período de negociaciones intensas, Alpine surgió como la mejor opción. "Hubo muchos equipos interesados y hubo llamadas constantes a managers y gente de Williams. Después se fueron reduciendo las opciones y Alpine terminó siendo la mejor alternativa, la que me daba más oportunidades para tener una butaca en el futuro", explicó.

Fracno Colapinto 1.jpg Franco Colapinto

Bajo el ala de Flavio Briatore y Luca De Meo

Uno de los factores determinantes en la llegada de Colapinto a Alpine fue la presencia de Flavio Briatore, histórico director de equipo que llevó al éxito a Michael Schumacher y Fernando Alonso. "Para mí es un honor y un orgullo enorme. Le dije a Flavio que para mí que me esté hablando y me haya tenido en la mira, que me estuviera llamando para cerrar el acuerdo, fue un honor. Él encontró a ‘Schumi’, fue el que creó a Alonso, entonces tiene mucha historia en la F1 y sabe que se la juega por lo que él siente que tiene que ir. Por ahora no se equivocó", afirmó el joven piloto.