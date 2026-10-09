Franco Colapinto tuvo un flojo inicio en Singapur: cómo sigue el finde de la Fórmula 1

El piloto argentino finalizó decimonoveno en la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Conocé todos los detalles y horarios.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo un flojo inicio en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 , al finalizar decimonoveno en la práctica libre.

Colapinto registró un mejor tiempo de vuelta de 1:34,983, para finalizar a 2 segundos y 709 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell (Mercedes).

El argentino, que dice presente por tercer año consecutivo en el Gran Premio que se lleva a cabo en el Circuito Urbano de Marina Bay, estuvo lejos de brillar y quedó, por ahora, a una considerable distancia de las primeras posiciones.

De todas maneras, lo positivo que se puede recuperar de esta sesión para Colapinto es que hizo foco en practicar el ritmo de carrera. Así es como pudo dar 27 vueltas en este trazado callejero, que cuenta con una extensión de 4,940 kilómetros.

FP1 - 45/60 MINS:



Completing our second long run on Hards.



We’re making a few tweaks and ready to go out for the final few moments of FP1. pic.twitter.com/D2L1T65YeA — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 9, 2026

En lo que respecta a las primeras posiciones, el liderazgo fue para Russell, quien tendrá que salir desde el fondo en la carrera del domingo por haber cambiado de motor luego de abandonar en el GP de Bahréin. El británico, que marcha segundo en el campeonato, registró un mejor tiempo de vuelta de 1:32,274.

La segunda posición quedó en manos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien finalizó a solo 198 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

A su vez, el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), parece haberse guardado sus mejores cartas para las próximas sesiones, al quedar séptimo.

FP1 TOP THREE



1 George

2 Charles

3 Lando#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/WIWAZDmJn7 — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

El que sí tuvo una destacada actuación fue el francés y compañero de equipo de Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, al terminar en la novena colocación.

La acción en Singapur continuará a las 9:30 con la clasificación para la carrera sprint.

Los horarios para Colapinto en el GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Clasificación Sprint - 9.30 a 10.14 horas

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint - 6.00 a 7.00 horas

Clasificación - 10.00 a 11.00 horas

Domingo 11 de octubre

Carrera - 9.00 horas

Los datos del circuito