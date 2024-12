Franco Colapinto a un paso de firmar por un lugar en la grilla en la F1: qué falta y en qué equipo

Colapinto 1.jpg Franco Colapinto

Qué le deparará el 2025 a Franco Colapinto

Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a tomar fuerza los rumores sobre un posible desembarco de Colapinto en Alpine. Flavio Briatore, asesor del equipo francés, no descartó esta posibilidad, aunque aclaró que el equipo arrancará la temporada con Pierre Gasly y Jack Doohan como titulares. "Lo único seguro es la muerte", bromeó Briatore antes de agregar: "Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la Fórmula 1". Este contexto mantiene al argentino como una alternativa viable en caso de que alguna de las plazas quede vacante a lo largo del año.