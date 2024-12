Franco Colapinto y otra clasificación para el olvido en la última fecha de la Fórmula 1: "Es lo que hay"

Embed "Qualy":

"En la FP2 se rompió mucho el piso, lo reparamos pero perdí más de 10 puntos, que es más de tres décimas, es un montón. No teníamos para reemplazar algunas partes y fue muy costoso los daños. Una lástima porque estábamos en una buena posición para este finde, pero el auto no quedó como hubiéramos esperado. No fue una gran qualy pero es lo que hay", comenzó diciendo Franco tras bajarse del auto.

"No se puede tocar nada, pero igual no tenemos partes para cambiar nada así que tampoco cambiaría mucho la vida. Habíamos comenzado muy bien el fin de semana, y ahora nos caímos porque esos daños en la FP2 me costaron mucho más de lo que pensábamos. Se notó mucho en la FP3 y ahora en la qualy otra vez. Tratamos de dejarlo atrás, pero no fue suficiente para pasar (a la Q2)", agregó.

El arreglo del auto le costó carísimo

"Era un circuito que ya conocía. Una pena la rotura de ayer que nos dejó muchos daños. Fue muy costoso, perdí más de 10 puntos de carrera. Es una pena, habrá que terminar la temporada de la mejor manera y ver qué podemos hacer para el año que viene. Creo que tenemos una chance de avanzar. No tenemos otro fondo y se partió en muchas partes, especialmente la de atrás", comentó Colapinto.

"En especial la parte de atrás es bastante flexible y cuando se parte, en la reparación le ponés una capa de carbono por encima y se hace muy rígido. Pierde flexibilidad que tiene que en las curvas se va doblando. El aire deja de pasar y empezar a perder carga aerodinámica", detalló el piloto argentino.

Después de la cruda descripción de cómo está el auto, Franco buscó mirar el lado positivo y declaró: "Va a ser una carrera larga. En la última carrera de la temporada siempre pasan cosas, así que veremos qué podemos hacer".