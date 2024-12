Franco Colapinto y su última carrera en la Fórmula 1: el Gran Premio de Abu Dhabi

El sábado, a las 07:30 de la mañana, el argentino realizará su última práctica libre para después, a las 11, correr la Clasificación. Allí, el pilarense podrá tomar revancha tras la mala Qualy realizada en el GP de Qatar, en donde quedó eliminado en la Q1 y largó desde el decimonoveno puesto.

A su vez, Colapinto llega, también, de sumar una Clasificación en el GP de Las Vegas donde fue protagonista de un choque que dejó totalmente destruido su Williams FW46 y condicionado para lo que fue el Gran Premio en el país árabe.

La carrera se realizará el domingo a las 10 de la mañana y allí el argentino tendrá la posibilidad de mostrarse por última vez en la máxima categoría.

El GP de Abu Dhabi será el noveno y el último para Colapinto en la Fórmula 1, donde ya corrió en Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas y Qatar.

El mejor resultado para el argentino fue en el GP de Azerbaiyán, donde cruzó la bandera a cuadros en la octava posición.

Este Gran Premio también será una gran oportunidad para que Colapinto vuelva a conseguir buenos resultados, ya que en sus primeras seis carreras no había bajado de la duodécima posición, pero en Brasil debió abandonar por un fuerte choque en la lluvia, en Las Vegas terminó decimocuarto luego de largar desde el pit lane y en Qatar debió retirarse en la primera vuelta después de verse involucrado en un choque con el francés Esteban Ocon y el alemán Nico Hülkenberg.

Franco Colapinto se mostró muy contento y agradecido con Williams en la previa a correr este fin de semana su última carrera en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi.

A través de sus redes sociales, la escudería británica publicó un video en donde se ve al pilarense recorriendo la pista junto a su ingeniero Gaetan Jego: “Bueno, estamos aquí, en la carrera 24, Abu Dhabi, la última del año. Es una experiencia increible, en donde mis sueños se hicieron realidad. Todos ustedes lo hicieron posible, Williams, Gaetan, los increíbles ingenieros”.

“Aprendí mucho con ellos en estas carreras y espero tener otra oportunidad en el futuro. Pero lo disfruté mucho. Es una gran familia, creo que nos pudimos entender entre todos y avanzar hacia el mismo objetivo”, agregó el argentino.

Embed - Williams Racing on Instagram: "“It’s my dream come true and all of you guys made it possible.” We’re not crying, you are "