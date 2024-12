Fútbol y política: Martín Palermo visitó a Javier Milei en Casa Rosada

Más allá de su vínculo con Boca, donde es el máximo goleador histórico y ganó todos los títulos posibles a nivel clubes, Martín es respetado por la gran mayoría de los futboleros del país a partir de su personalidad y su historia de vida.

La presencia del "Loco", que ahora está dirigiendo a Olimpia de Paraguay y viene de sacarlo campeón, no pasó desapercibida y es una muestra más de cómo sigue mejorando la imagen del presidente.

En la imagen también se la vio a Karina Milei y uno de los hijos del DT.

Porque saludó desde el balcón de la Casa Rosada junto a Javier Milei pic.twitter.com/vOjS4aHltR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 26, 2024

Los une el rival

Martín Palermo siempre tuvo un vínculo muy próximo a Mauricio Macri. Al mismo tiempo, cuando eran compañeros en Boca en 2008 quedaron expuestas las diferencias entre el delantero y Riquelme, ya que cada uno encabezaba un grupo distinto dentro del vestuario. Los dos fueron referentes y son ídolos del club de la Ribera, pero las diferencias a la hora de manejarse se notaron en el final de la carrera de ambos.

El enfrentamiento político de Riquelme con Macri volvió a exponer esas diferencias personales y es la cercanía al expresidente de Boca y del país la que le permitió a Palermo estar en Casa Rosada este jueves.

Milei siempre había dicho que su ídolo era Palermo y concretó el deseo de encontrarse en su lugar de todos los días.

Cuando fue consultado sobre una posible llegada a Boca como entrenador, Martín se encargó de aclarar que no trabajaría con Riquelme por las diferencias que son de público conocimiento.

"Si me llama es por algún interés. Lo que yo viví, años de convivir, somos distintos. Cuando vos sos distinto a otra persona, no conectás, por más que quieras. Querés hacerlo porque Boca está por encima de todo", declaró Palermo en septiembre en una entrevista a radio La Red.

"¿Para qué voy a mentirle al hincha de Boca? Si yo en la convivencia vamos a durar dos días o nada. En la primera de cambio, él me conoce a mi como soy y yo lo conozco como es él. No le generemos expectativas a los hinchas de Boca con algo que yo no lo veo posible", agregó "el Titán".

En las últimas elecciones para presidente de Boca, a fines de 2023, donde Riquelme se impuso por amplio margen sobre la fórmula Andrés Ibarra-Macri, el titular del ejecutivo nacional fue a votar a Mauricio, quien no asistió a sufragar.

Palermo era el técnico elegido por la dupla opositora en caso de ganar.