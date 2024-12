La primera foto navideña de Javier Milei y Yuyito González juntos

Milei 1.jpg El posteo de Yuyito González

Los rumores alrededor de la relación entre Yuyito González y Javier Milei

La publicación llega en un contexto en el que la pareja fue blanco de especulaciones sobre una posible crisis. En una de las últimas emisiones de su programa Empezar el Día en Ciudad Magazine, Yuyito desmintió categóricamente estas versiones. Visiblemente molesta, la conductora habló sobre la invasión a su privacidad y cómo los rumores afectan su vida cotidiana.

“Tengo a los noteros en la puerta de casa, en la del canal, cuando salgo y entro. Chicos, no voy a dar notas. Ya pasa a ser un interrogatorio, un pedido de explicaciones, y yo no estoy en la sintonía ya de dar explicaciones, y no voy a darlas”, expresó González. Con estas palabras, dejó en claro que su relación con el presidente no está en crisis y que las especulaciones mediáticas no afectan su vínculo.

Milei 2.jpg El posteo de Javier Milei para Navidad

Cómo es la relación entre Yuyito González y Javier Milei

La relación entre Yuyito González y Javier Milei se hizo pública hace apenas cuatro meses y, desde entonces, ha estado en el centro de la atención mediática. Sin embargo, la pareja parece disfrutar de su tiempo juntos a pesar del constante escrutinio. La foto navideña publicada por ambos es una muestra de que, lejos de los rumores, están disfrutando de su primer fin de año como pareja oficial.

Con más de 4.000 likes en la publicación de Yuyito y numerosos comentarios de apoyo de seguidores y fanáticos, la pareja reafirma que su relación sigue fuerte y llena de cariño. Tanto Yuyito como Javier Milei parecen estar decididos a mantener su vida privada lo más alejada posible del ruido mediático, a pesar de la atención que genera cada paso que dan juntos.