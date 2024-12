Javier Milei le envió un duro mensaje a Mauricio Macri y al PRO: "trampas al electorado, no"

En medio de tironeos y rispideces entre La Libertad Avanza y el PRO, Javier Milei le envió un claro mensaje a Mauricio Macri , que no terminan de consolidar una alianza electoral . "O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no" .

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.jpg

Desde ese momento, y en clave electoral, desde La Libertad Avanza apuestan a captar referentes clave de otros partidos de cara a los comicios. La acérrima defensa de Javier Milei sobre Cristian Ritondo y la incorporación de Diego Kravetz, cuando el diálogo con Mauricio Macri sigue roto, demostró que, por ahora, se impone la estrategia de “salir a pescar” en otras fuerzas políticas para saldar el déficit propio.

Los puntos más importantes del reportaje a Javier Milei

Elecciones

“Van a ser unas elecciones extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido. El dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve", consideró Milei en el reportaje.

Luego, al ser consultado sobre si podría negociar con el espacio de Mauricio Macri candidatos en determinadas jurisdicciones, el Presidente respondió que será a todo o nada: "No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas".

El día que le dijeron a javier Milei que sería presidente

Milei admitió que nunca pensó que sería presidente. “Nunca estuvo en mis planes”, reconoció, pero contó que todo cambió cuando entró como diputado al Congreso y empezó la campaña electoral presidencial.

“Entonces, me tuve que involucrar. Ganamos dos bancas de Diputados y cuando hicimos el sorteo de la dieta, en Mar del Plata, nos encontramos que en las escalinatas del Costa Galana se habían juntado más de 10.000 personas. Entonces mi hermana dijo: ‘Vas a ser presidente’. No le erró. No estaba en mis planes ni mis aspiraciones, nunca lo había pensado hasta que mi hermana me dijo eso. (...) Después, todo lo que pasó fue increíble”, relató Milei.

Su relación con Luis Caputo, EEUU y el Mercosur

Milei comentó su relación con el ministro de Economía “es fabulosa" y amplió: “Tenemos un vínculo simbiótico. Estoy orgulloso y feliz no solo de haber elegido a un tipo verdaderamente brillante como es Toto Caputo, sino que además es un excelente ser humano y me ha generado una felicidad enorme que lo hayan condecorado como el mejor ministro de Economía del mundo".

Javier Milei y Luis Caputo en la Cumbre del G20.jpg

Vacaciones en Brasil y tipo de cambio

El Presidente descartó que sea una “anomalía” que muchos argentinos este verano se vayan de vacaciones a Brasil como consecuencia del dólar barato. “La anomalía fueron los últimos 20 años de la Argentina. Hay subyacente una discusión de si el tipo de cambio está atrasado o no (...). En 2002 no se iba nadie de vacaciones. Teníamos un superávit de cuenta corriente, que tuvo un pico de 16 puntos el PBI, después fue 8 y entraban dólares hasta por las orejas. La pregunta es si estábamos bien, porque fue uno de los peores momentos de la historia argentina. Cuando haces las cosas mal, tu moneda se deprecia. La contracara es que destruís los salarios reales”, consideró.