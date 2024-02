Gabriel Milito enfrentó los duros rumores que existen sobre su salud

"Más allá de los rumores, lo que sucedió fue que uno se va cansando. Cuando lo vivís de una forma tan intensa, día a día... Nosotros en tres años jugamos muchos partidos, torneos internacionales. Llegó un punto en el que sentí que el equipo había alcanzado un techo, bajo mi punto de vista y el de quienes me acompañan, y no podía exprimirlo más, por eso decidí irme", explicó Milito, destacando la exigencia y el desgaste inherentes al mundo del fútbol.

Además, el exjugador de Independiente reveló cómo se enteró de los comentarios sobre su estado de salud: "Después de tomar la decisión de dejar el club, comencé a recibir mensajes de personas con las que no suelo hablar habitualmente, preguntándome cómo estaba”.

Gabriel Milito habló sobre sus supuestos problemas de salud

“Hasta que un día me llegó la información de que estaban diciendo que tenía problemas de salud, que padecía ELA u otras enfermedades. Obviamente me sorprendí, pero también intenté averiguar de dónde venían esos comentarios, aunque eso me lo guardaré para mí".

El tema de la salud de Milito no es nuevo en su trayectoria. Durante su etapa como director técnico de Independiente, también se especuló sobre su estado físico, algo que él mismo abordó en una entrevista, donde mencionó que en 2016 le diagnosticaron diabetes tipo 1, la cual está bajo control.

Milito 2.jpg

Aunque su nombre ha sonado como posible candidato a la presidencia de Independiente en las elecciones previstas para finales de 2026, el Mariscal enfatizó su compromiso con la dirección técnica: "Me gusta dirigir y seguiré haciéndolo porque me apasiona. Uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro, pero como técnico lo veo complicado sinceramente. Siempre fui muy exigente conmigo mismo y con mis objetivos, especialmente en Independiente, el club de mi vida. Casi me dejé llevar más por la pasión de los hinchas que por la realidad del club en ese momento".