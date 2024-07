Gabriel Nasta, nuevo DT de Cipolletti: "Es un equipo donde todos los entrenadores queremos estar"

“Las sensaciones son las mejores, es un equipo que todos los entrenadores siempre queremos estar, es un equipo importante, y para mí no deja de ser un orgullo, obviamente”, comenzó diciendo el DT a LM.

“El contacto se fue dando de una manera fluida, porque también el año pasado en algún momento hubo algunas posibilidades, y ahora me contactó la nueva dirigencia que está por ingresar, y obviamente me puse a disposición y realmente lo quería”, agregó.

Cómo revertir esta situación

Nasta viene de dirigir a Defensores de Pronunciamiento en mayo, donde estuvo apenas tres partidos, no pudo ganar y se fue "por motivos personales". Antes, manejó los hilos de equipos importantes de la categoría como Douglas Haig de Pergamino y Juventud Antoniana de Salta, entre otros. “A medida que van pasando los años, uno se pone uno más equilibrado y un poco más observador y analista, obviamente. Estamos en una etapa donde acá la clave la tienen los jugadores. O sea, hay que orientar, guiar y aunar energías para que todo empiece a fluir y empiece a cambiar”, comentó.

"La clave pasa por ahí, que el plantel esté comprometido y esté convencido, más que nada, porque si hay algo que siempre uno trata de asegurar es buscar resultados, pero lo que sí hay que asegurar es que tienen que dar el cien. Todos los días, cada entrenamiento, en cada día, no solamente en el entrenamiento, sino en la vida diaria, dar el cien para tratar de tener un mejor rendimiento y obviamente acercarse al resultado”, subrayó el entrenador de 53 años.

P-¿Qué se le dice al jugador en este contexto que ya sabe que la revalida es el camino?

R- “Y exactamente eso, que tenemos una posibilidad, y eso es lo más importante, siempre hay que aferrarse a las posibilidades que te brindan, que te dan o que aparecen, y no hay que dejarlo pasar, evidentemente estamos hablando de un cambio técnico y de algunas situaciones comprometidas”.

Cipolletti suma 15 puntos en 16 fechas, con tres victorias, seis empates y siete derrotas. Convirtió apenas ocho tantos y recibió 14.

“La campaña no ha sido la mejor, y bueno, estamos a tiempo de intentar revertir todo eso y poder dar algo mejor a un club y una institución que realmente es muy grande. También hay que darse un baño de realidad y empezar a aportar cada uno desde su lugar, para que todo empiece a fluir y empecemos a cimentar. La idea es empezar a mejorar las estadísticas, se han convertido en pocos goles, si bien los partidos que se han perdido no se han perdido por demasiados goles, es un equipo que tiene la tendencia de tener cierto equilibrio”, señaló al respecto.

En cuanto al juego y los primeros indicios de sus intenciones como conductor de equipo, habló sobre su primera búsqueda desde la semana que viene: “Tenemos que ver los aspectos a mejorar, mantener las transiciones y ojalá que tengamos esa cuota de suerte de empezar a convertir, generar las ocasiones de gol y concretarlas. Este es un torneo donde la efectividad se paga muy caro, tanto a favor como en contra”.

En algunos puestos, el Albinegro tiene pocas variantes y el plantel cuenta con casi un tercio de juveniles. “Obviamente no es una plantilla de demasiados jugadores, pero acá no pasa ni poner excusas, es saber lo que tenemos y potenciarlo. Acá hay que encontrar a los jugadores de la mejor forma. No hay demasiado tiempo ni siquiera para intentar armar un modelo de juego, eso se arma con tiempo en la pretemporada. Acá hay que ir en el día a día y los que están bien, no solamente tienen experiencia, sino que tienen aptitudes tendrán que estar al cien y será semana a semana”, opinó Nasta al respecto.

El Federal A es una de las categorías más complejas de nuestro país. Además de lo extenso del territorio, los campos de juego muchas veces no son los mejores y el factor humano cumple un rol fundamental. “Es una de las más duras del fútbol argentino, porque te aúna un montón de condicionantes que otras categorías no las tienen. Acá tenés que jugar, competir, chocar, viajar, a veces tenés poco descanso, y bueno, hay que estar preparado para todo eso”, argumentó el entrenador.

“El fútbol argentino también se trata de eso, también entendemos que tenemos una gran parte de amateur y que siempre la llevamos en el bolso, es donde hay que sacarla a relucir”, agregó.

Sobre la conformación del equipo de trabajo, Nasta dijo que “Pablo Polanco es el ayudante de campo, estuve hablando con la dirigencia y trataremos de seguir con la continuidad del profe Bravo que se incorporó hace poco. Lo que está armado no hay que tocarlo. Hay que ir con la impronta y empezar a buscar el cien desde el primer día”.

Gabriel Nasta y lo que viene para CIpolletti

“Se nos cerró el mercado ayer, así que ya sabemos que agarramos un equipo que ha tenido dos incorporaciones, bienvenido sea que ya se han podido incorporar los jugadores, ahora todos estamos en la línea de competencia. A veces, el tener un plantel no tan numeroso, lleva a mirar las cosas positivas. Lo positivo es que todos pueden tener participación y que, si todos quieren estar, también va a ser más que productivo”, declaró.

Nasta llegará el fin de semana o el lunes a Cipolletti. “Ojalá pudiera estar antes también, hay cuestiones que organizar. No digo que ha sido improvisado, pero sí ha sido rápido y previsto. Ayer terminamos de cerrar”, indicó.

El Albinegro será local el domingo a las 15:30 frente a Germinal de Rawson, partido que dirigirá Bruno Gorer como contra Villa Mitre y Santamarina. “Hay que tener paciencia con la gente que está trabajando, que siga armando su partido, que no deja de ser muy importante. Los puntos de este domingo y del próximo que salimos de visitantes, no digo que son determinantes, pero son fundamentales para lo que viene”, destacó.