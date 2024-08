Gabriela Sabatini jugará con Juan Martín Del Potro en el US Open: los detalles

El tenis argentino se prepara para un evento que promete emocionar a los fanáticos: Juan Martín del Potro y Gabriela Sabatini , dos de las máximas leyendas del deporte en el país, volverán a las canchas para un partido de exhibición en el US Open 2024. Este enfrentamiento especial los verá formar equipo en un dobles mixto contra dos grandes figuras del tenis estadounidense: Venus Williams y Andy Roddick.

La organización del US Open, que comienza el 26 de agosto, preparó este encuentro como parte de las actividades especiales de la Fan Week, que se llevará a cabo del 19 al 25 de agosto. Durante esa semana, los fanáticos tendrán la oportunidad de participar en diversas actividades, incluyendo prácticas abiertas y eventos con tenistas en actividad, con la exhibición entre Del Potro-Sabatini y Williams-Roddick como el evento principal.

La noticia fue confirmada por el periodista Ben Rothenberg a través de su cuenta en X, lo que rápidamente generó reacciones entusiastas entre los seguidores del tenis. Este partido marca un retorno especial para Del Potro, quien no ha jugado desde su retiro en el Argentina Open en 2022, donde se despidió ante Federico Delbonis. Por su parte, Sabatini, que ha participado en eventos similares como el Torneo de Leyendas de Roland Garros, vuelve a la cancha donde se consagró campeona del US Open en 1990, consolidando su legado en el tenis mundial.

Del potro 2.jpg Juan Martín Del Potro y Gabriela Sabatini

Con quiénes jugarán Juan Martín Del Potro y Gaby Sabatini

Del otro lado de la red estarán dos figuras históricas del tenis estadounidense. Venus Williams, a pesar de no haber anunciado oficialmente su retiro, no ha competido desde marzo y su aparición en este evento es esperada con gran expectativa. Roddick, quien ganó el US Open en 2003 y se retiró en 2012 tras caer ante Del Potro, completa esta dupla de estrellas.

Este enfrentamiento es un verdadero regalo para los fanáticos del tenis, que tendrán la oportunidad de ver a cuatro campeones en acción, aunque sea en un marco de exhibición. La presencia de Del Potro y Sabatini no solo evoca nostalgia, sino que también destaca la importancia de estos jugadores en la historia del tenis argentino.

En paralelo a esta exhibición, el cuadro principal del US Open contará con la participación de varios tenistas argentinos, incluyendo a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry, entre otros. Además, otros once tenistas argentinos buscarán su lugar en el torneo a través de la clasificación, lo que asegura una fuerte presencia albiceleste en uno de los eventos más importantes del calendario tenístico.