Gago habló de las lesiones de las dos estrellas de Boca: hasta cuándo no jugarán

La victoria de Boca Juniors por 2-0 ante Independiente Rivadavia dejó más preocupaciones que alivios para Fernando Gago, quien no solo tuvo que lidiar con un plantel diezmado , sino que sumó nuevos nombres a la lista de lesionados. Con el inicio de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, el DT sabe que necesita recuperar soldados lo antes posible para enfrentar un calendario exigente.

El caso que más encendió las alarmas fue el de Edinson Cavani, quien estaba en los planes para jugar contra la Lepra mendocina, pero fue desafectado a último momento por un dolor lumbar. "Edi iba a jugar. Tenía previsto que juegue. Tenía una molestia en la zona lumbar, entonces preferimos no arriesgarlo", explicó Gago tras el partido. El delantero será evaluado día a día para determinar si puede estar en el choque de ida por la Fase 2 de la Libertadores.

Sin embargo, Cavani no fue el único problema. Durante el partido, Toto Belmonte sufrió una molestia y tuvo que ser reemplazado, mientras que Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi también terminaron golpeados. La preocupación no es solo por Banfield, sino también por el compromiso del próximo martes en el torneo continental.

Gago 1.jpg Fernando Gago

Fernando Gago habló del estado de los lesionados

Además de Cavani, Boca ya arrastraba bajas importantes. Marcos Rojo y Ander Herrera continúan en rehabilitación, aunque hay noticias dispares sobre su evolución. "En el caso de Marcos, si no me equivoco, jueves y viernes se incorpora para entrenar con nosotros. A Ander creo que le faltan unos días más. Por ahí sería lunes o martes, pero no creo que llegue al primer partido de la Libertadores", detalló Gago, confirmando que el defensor central podría estar disponible antes que el mediocampista.

Otro de los que sigue trabajando para volver es Cristian Lema, quien arrastra una molestia muscular. Por otro lado, Frank Fabra y Lucas Blondel quedaron afuera de la convocatoria por decisión táctica, mientras que Kevin Zenón cumplió su sanción tras la expulsión frente a Racing.

Para colmo, la baja de Cavani obligó al entrenador a modificar sus planes de última hora. Ante la ausencia del delantero, Agustín Martegani fue convocado de urgencia y se sumó al plantel en la previa del partido contra Independiente Rivadavia.

Gago 2.jpg Fernando Gago

Un Boca con bajas y dudas para la Libertadores

Con el debut en la Copa Libertadores cada vez más cerca, Gago enfrenta una situación compleja: deberá decidir si arriesga a Cavani o si lo reserva para la revancha. Lo mismo ocurre con Rojo y Herrera, jugadores clave por experiencia y jerarquía, pero que no han sumado minutos en las últimas semanas.

A esto se suman las dudas sobre Belmonte, Merentiel y Saracchi, quienes terminaron el partido con molestias y podrían perderse el duelo ante Banfield.