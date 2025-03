Gareca encontró una fuerte frase para explicar por qué quiere seguir en Chile como DT

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1906202224214360160&partner=&hide_thread=false "YO FUI JUGADOR DE BOCA Y DESPUÉS DE RIVER..."



Gareca, a la hora de hablar del "tenso" momento que vive en Chile



En su relato ante la prensa tras ser consultado por su continuidad el entrenador, Ricardo se refirió al clima hostil de los hinchas en el estadio con una llamativa comparación: “Como futbolista he atravesado momentos complicados, fui jugador de Boca después en River, me ha tocado dirigir también en lugares difíciles, me han insultado, he vivido también procesos exitosos, pero hacía mucho tiempo no me paso lo que me paso el otro día en el estadio que la gente se manifestó, pero como estamos acostumbrados a todo esto, que forma parte de mi trabajo, el contento y el descontento, a nadie le gusta que lo insulten o los descontentos pero lo tomo como mi trabajo, estoy acostumbrado” .

En otra parte de su relato se refirió a los hinchas de la selección chilena: “El hincha tiene todo nuestro apoyo en cuanto a lo que ellos crean convenientes, o si no nos quieren. El otro día fue una multitud al estadio, siempre los respeto, agradecerles de hecho porque nos apoyaron hasta donde creyeron que nos debían apoyar, y después han hecho su reclamo, pero no me meto”.

Otras frase de Gareca

Sobre el diálogo con los dirigentes: “Tengo reuniones en privado con la dirigencia, pero después hay una intimidad en donde tocamos temas muchos más profundos”.

“Yo creo que la comisión tiene que evaluar, la parte económica no es un problema para nosotros, nosotros no tenemos problema con lo económico, te lo descarto yo”, reiteró el Tigre. Y aseguró: “Cuando en un lugar no me quieren, ya es una decisión de la dirigencia, yo accedería”.

Ricardo Gareca dio detalles sobre la reunión que tuvo con la ANFP respecto a su futuro en la Roja.



“Veremos cómo van sucediendo los acontecimientos, quiero estar compenetrado con las fechas que se vienen, tenemos una estructura armada”, cerró el DT.

Sobre la suma millonaria que debería abonar la Selección para echarlo: “Nosotros le facilitamos todo, no hay una presión económica, nada, está el deseo nuestro de continuar y revertir la historia, sabemos las consecuencias, entendemos el malestar que hay, no nos metemos con la gente ni con las críticas, pero nosotros confiamos en nosotros y nuestro equipo de trabajo. Creemos que podemos dejarle a Chile un gran equipo, y que Chile va mejorando”.