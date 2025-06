Guardiola bancó el método de Boca para jugar el Mundial de Clubes

Por otra parte, comparó: “Son estilos diferentes. Me gusta que cada partido es duro. Salvo uno o dos, todos los partidos son parejos. La gente dice ‘qué sorpresa, perdió un equipo europeo’... Bienvenidos al mundo real amigos ”.

Sumado a esto, Pep se refirió a la posibilidad de dirigir en Sudamérica: “¿Por qué no? Muchas, muchas cosas buenas en toda la historia que han ocurrido en el fútbol-muchas, muchas cosas buenas vienen de Sudamérica. Ya sabes, de Brasil, especialmente Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay. Yo diría que de todos los países, muchas, muchas cosas buenas”.

“Los mejores jugadores vienen de allí, y después la mayoría de ellos vienen a Europa por las oportunidades económicas y el prestigio. Son increíbles. Me encanta, me encanta, me encanta cuando estás en este torneo y juegas contra equipos sudamericanos. Esa cultura, la forma en que sus aficionados viven cada acción es de lo que se trata todo esto. Tenemos que vivir esta competición”, dijo en el cierre de su relato.

Sorpresa en Boca: el jugador que se ausentó de los entrenamientos en Miami

El clima interno en Boca con algunos referentes se volvió aún más tenso. Este sábado, Marcos Rojo no participó del entrenamiento en Miami, y el motivo de su ausencia se mantiene bajo un fuerte hermetismo por parte del cuerpo técnico y la dirigencia. El defensor ya venía sumando señales negativas: el viernes, fue amonestado estando en el banco de suplentes por protestar, un episodio que no cayó bien dentro del plantel.

La situación de Rojo parece cada vez más distante del proyecto de Miguel Ángel Russo, quien ya lo había dejado fuera del equipo titular en los dos primeros partidos del torneo. Esta nueva ausencia sin explicación oficial solo alimenta las versiones sobre su posible salida del equipo o una sanción interna.

Por otro lado, Edinson Cavani encendió una luz de esperanza para Boca de cara al duelo clave frente a Auckland City. El uruguayo, ausente en los primeros dos encuentros por lesión, entrenó por primera vez a la par del grupo en Estados Unidos, según informó el periodista Augusto César en ESPN. Ante la molestia muscular que arrastra Miguel Merentiel, que tiene cargados los gemelos, Cavani podría ser una opción para ocupar su lugar si no logra recuperarse a tiempo. Su presencia desde el arranque aún no está confirmada, pero por primera vez aparece como una posibilidad concreta.