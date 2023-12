Gustavo López contó cómo era la relación de Messi con el Papu Gómez antes del Mundial

El periodista Gustavo López arrojó luz sobre esta situación en su programa radial, destacando la marginación del jugador y sugiriendo tensiones en el grupo. "Él pone un posteo por su cumpleaños y no lo saluda nadie o cambia de club y no lo saluda nadie. Creo que sólo una vez recibió un corazoncito del Dibu Martínez", afirmó López.

Qué dijo Gustavo López de la relación entre Messi y el Papu Gómez

“Evidentemente, algo pasó. Qué fue lo que sucedió sólo lo saben ellos. Hay un montón de versiones. Tiene que haber sido algo que no les gustó a los jugadores en la intimidad del grupo. No hay mensajes, no hay videos, no aparece. Es cierto que no fue convocado y Scaloni tiene sus motivos: no jugó bien, se lesionó. Tampoco se destaca en su club", empezó diciendo Gustavo López.

"Messi tenía una onda increíble con él, se reía de cualquier cosa. Le divertía que le dijera que es David Beckham. No hay nada más alejando de Beckham que el Papu Gómez e igual le divertía que dijera que se parecía", agregó el periodista.

"La verdad es que es un chico especial el Papu, yo con él discutí hace muchos años y no hablé más. Yo también me enojé un poco con Scaloni en el primer partido porque me parecía que él no tenía el nivel para jugar. Es un buen jugador igual pero, evidentemente, su conducta no fue la mejor porque sus compañeros lo ningunearon", cerró el conductor.