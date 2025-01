Habló: Enzo Pérez regresó a River y contó por qué no hablará de Demichelis

"Es un tema del que no voy a hablar, porque es traer todas cosas negativas, que no sirven ni van a servir. A partir de ahora, tenemos que enfocarnos de acá para adelante. Cada uno va a sacar sus conclusiones. No voy a traer ese tema acá porque no sirve para nada. Necesitamos tirar para el mismo lado. Tenemos un año de mucha competencia y los dirigentes están armando un buen equipo", señaló el capitán.

La reflexión del mendocino estuvo en la misma sintonía que aquella que esbozó luego de consagrarse ganador del Trofeo de Campeones ante Rosario Central en diciembre de 2023. El día de su despedida reveló que no quería referirse a lo que ya era un secreto a voces. Una relación tensa con el entrenador de turno, que fue echado del cargo a fines de julio para dar paso a la vuelta del Muñeco.

Aparentemente, el ahora técnico de Rayados de Monterrey habría deslizado que no iba a tener en cuenta al volante en la famosa reunión off the récord que mantuvo con un grupo de periodistas. El futbolista se enteró, el vínculo jamás se recompuso y derivó en su salida al término de su contrato un año atrás.

Enzo Pérez sobre su nuevo rol en River

El volante también contó cómo se gestó su repatriación y el rol que viene a cumplir en el club: "La charla con Marcelo fue muy fácil. Él me conoce a la perfección y yo también a él. Fue más global que otra cosa. Hablamos del club. Cuando dijo que me quería tener de vuelta, yo sabía que venía a competir. En ningún club me dijeron que iba a ser titular, sino ganarme un lugar en el día a día".

Sin embargo, admitió que lo veía como un sueño lejano meses atrás: "No esperaba volver en ese momento, no tenía noción de lo que iba a pasar. Pero la vida es así y hoy estoy de nuevo en el club. Cuando volvió Marcelo, yo estaba en Estudiantes. Me alegraba por él, pero la verdad que no se me pasaba un regreso".