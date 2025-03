Héctor Rueda, capitán de Deportivo Rincón: "Nos sorprendió el planteo que vinieron a hacer"

"La verdad que no me lo esperaba, me sorprendió entrar entre los once. Trato de aprovechar cada práctica, cada entrenamiento", confesó Rueda a LMNeuquén en el campo de juego de la Ciudad Deportiva, apenas terminado el partido. "Una alegría enorme poder arrancar así, con nuestra gente, ganando, es un paso importante para nosotros coronar la pretemporada así", agregó el mediocampista, quien volvió a destacar la preparación realizada.