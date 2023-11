¿Heinze será el DT de Boca? Su polémica respuesta tras su paso por La Bombonera

En una noche marcada por la derrota de Newell's Old Boys ante Boca Juniors, Gabriel Heinze , el entrenador leproso, sorprendió al anunciar que el próximo encuentro contra Defensa y Justicia sería su despedida del equipo rosarino y en Boca se ilusionan.

El anuncio de su salida llegó con autocrítica: "La no clasificación y la derrota son un tema de responsabilidad mía. Voy a estar hasta el último día", afirmó.

Con respecto a su futuro, el nombre de Heinze ya resuena en La Bombonera. Boca tiene a Heinze como una opción destacada y su salida de Newell’s hace que las chances crezcan.

Qué dijo Gabriel Heinze sobre la posibilidad de ir a Boca

Es que las elecciones del 2 de diciembre podrían definir el rumbo del club xeneize, y el nombre del actual entrenador de Newell's figura en la carpeta de Juan Román Riquelme.

“No sé que responder sinceramente. Hoy me toca estar en el lugar más lindo. Yo no sé si va a haber otro lugar más lindo donde vaya a trabajar poniendo el corazón. A veces los entrenadores toman trabajo por lo económico, pero yo tengo esa mezcla, que es muy difícil encontrarla", explicó Gabriel Heinze.

Gabriel Heinze 2.jpg Gabriel Heinze

"Levantarte todos los días e ir a un lugar ideal para trabajar, muy lindo y muy rico. Yo pongo el corazón y muchas cosas más en juego, eso es lo más lindo. No sabés dónde te va a llevar la vida. Pero sé que viví un año en un lugar muy lindo y me han dejado trabajar", agregó.

“Después de Defensa y Justicia me pondré a pensar en mi futuro. Pero este no es el momento de hablar de eso, y mucho menos de alguna posibilidad en Boca como me preguntaron recién”, cerró Gabriel Heinze.