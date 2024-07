Henry Sáez y la situación de Cipolletti: "Estamos en deuda"

Consultado por las declaraciones de Mónica Del Río, el experimentado delantero no negó conocerlas pero eligió no responder: "Obviamente lo leímos todos, pero tratando de hacernos fuertes de cabeza, tenemos un grupo humano bárbaro y obviamente siendo autocríticos sobre la situación que estamos viviendo. Cada uno del plantel somos los primeros autocríticos y lo único que resta es agachar la cabeza y sacar esta situación adelante".

henry saez entrena cipolletti.jpg

En cuanto a los mencionados rumores sobre posibles cambios en el manejo del fútbol de Cipo para el Federal A, también intentó focalizar en lo futbolístico. "Tratamos de ser ajenos a las listas (cuestiones dirigenciales del club). Sabemos que esto depende de nosotros. Volvemos a jugar en nuestra cancha y con nuestra gente, con la cual estamos en deuda. Queremos llegar al domingo de la mejor manera".

La frase de la presidenta que retumbó en todos lados

Después de recibir un sobre con seis balas en su domicilio, junto con la exigencia de que abandonara el cargo, Del Río hizo la denuncia por el hecho y el lunes realizó declaraciones en las que fue muy crítica con el plantel.

"Pienso que el domingo va a ir mucha gente a putearnos. Y bueno, que vayan. Que llenen la cancha. Y que el jugador también caiga en la situación. Me parece que algunos todavía no caen en el club en el que están y que la camiseta no les pesa lo que les tiene que pesar. Hay algunos jugadores que no representan la institución como debieran. Hay algunos que caminan en la cancha y no son Messi para caminar", enfatizó la presidenta.

Así se juega la fecha 17 de la fase regular del Federal A

El duelo entre Cipolletti y Germinal será el último en comenzar del domingo por la zona A. Va 15:30 en La Visera con arbitraje de Juan Nebbietti, de Río Colorado.

Deportivo Rincón recibirá a Villa Mitre a partir de la 15 bajo el control de Matías Billione Carpio y a la misma hora jugarán Olimpo de Bahía Blanca y Sol de Mayo en el Roberto Carminatti con arbitraje de Brian Ferreyra.

Jonathan Correa será el juez de Círculo Deportivo-Santamarina, que también se enfrentarán desde las 15 en Nicanor Otamendi.