Historias de ascenso profundo: Juventud Antoniana se ganó una vida más después de que lo "velaran"

Las malas gestiones dirigenciales fueron la causa de la caída de equipo con historia y en 2023 la situación es similar. En febrero de 2022, Juventud logró un sufrido ascenso y volvió al Federal con el objetivo de continuar su refundación. Sin embargo, pelea más por no descender que por volver a trepar escalones.

En ese contexto, los rivales de Juventud no se apiadaron de su situación y las cargadas aparecieron en la semana previa al partido de la penúltima fecha del año que era fundamental para seguir con vida. Juventud llevaba varias fechas en el último lugar, acumulaba 13 partidos sin ganar y el descenso parecía un hecho, porque se enfrentaba de visitante con Central Norte, que pertenece a la misma provincia y va segundo en la zona D del Federal.

Porque los hinchas del club armaron este video en la previa al partido contra su clásico rival, Juventud Antoniana. pic.twitter.com/JHSdUNBOJ3 — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) October 14, 2023

En los días previos, los hinchas del "Cuervo" se burlaron en reiteradas oportunidades, llevando el folklore a lugares increíbles. En las redes sociales circularon carteles y videos donde se invitaba al "velorio" de Antoniana. Es que si Central Norte ganaba, su rival descendía instantáneamente y además el local sumaba 18 encuentros sin derrotas en la categoría, lo que significa un récord para la institución.

Embed El Club Atlético Central Norte lamenta el fallecimiento de @CJAOficial.

El domingo 15 de Octubre será su despedida y velatorio en el Estadio Martearena desde las 17 horas.

Una multitud Cuerva será testigo de un descenso y despedida histórica para el fútbol de Salta. pic.twitter.com/FRHJBF5pOC — Central Norte Salta (@CuervonetaCACN) October 9, 2023

Para colmo, el último domingo Central empezó ganando con el tanto de César Gómez antes del cuarto de hora de partido, ante una multitud en el estadio Padre Martiarena de la capital salteña. Todo estaba cuesta arriba para Antoniana, que sacó a relucir su amor propio en el arranque del segundo tiempo y revirtió el marcador de la mano de Claudio Burgos y Eduardo Burruchaga. Sin embargo, Enzo Vargas vio la roja y la visita se quedó con uno menos a los 20' del complemento, por lo que el local fue con todo en busca de la igualdad.

Las expulsiones, una de cada lado a los 38', dejaron el final del partido en un 10 contra 9 que fue una batalla sin cuartel. El Cuervo generó varias situaciones con pelotas aéreas o tiros libres y falló algunas de manera insólita en el área chica. Nunca pudo aprovechar la ventaja numérica y Antoniana liquidó el pleito con un golazo tremendo de Juan Manuel Perillo en el minuto 51.

La respuesta de la cuenta oficial del equipo ganador no se hizo esperar. Quedó la sensación de que la gente de Central Norte festejó antes de tiempo y se confió por la gran diferencia que hay entre ambos en la tabla. Las campañas son diametralmente opuestas, pero esto es fútbol y la lógica volvió a brillar por su ausencia.

Embed ¿Por qué canal la pasan? https://t.co/cexhwO6n08 — Juventud Antoniana (@CJAOficial) October 16, 2023

"Hoy el club tiene deudas, no le dieron indumentaria a todos los chicos, no hay elementos para entrenar ni hicieron un predio para los chicos. Todo viene desde abajo y se nota. Juventud tuvo recaudaciones elevadas y no se ven", declaró el delantero que marcó el 3-1 definitivo, después del partido.

Ahora, Antoniana tiene una vida más. Suma 31 puntos contra 33 de Crucero del Norte, el otro equipo con el que pelea por no descender. Necesita ganar su partido ante Sarmiento de Resistencia (38), que ya no juega por nada, y que Crucero no supere a San Martín de Formosa (43), que precisa el triunfo para clasificarse a la próxima fase. Queda un capítulo en la etapa regular y Juventud se jugará su última chance después de las elecciones.

Los antecedentes contra Cipolletti

Juventud y Cipolletti convivieron muchos años en la misma categoría y se trata de dos clubes con mucha historia para el fútbol del interior. La final del viejo Argentino A, en 1996, quedó en la memoria colectiva de propios y extraños. Aquel empate sin goles en Salta y la victoria 1 a 0 de los norteños en La Visera, desató un sinfín de especulaciones y acusaciones cruzadas entre dirigentes y jugadores del Albinegro. Al año siguiente, el Capataz igual jugaría en el Nacional B por una decisión de AFA, que sumó más equipos a la categoría.

En 2017, volvieron a enfrentarse en un cruce importante. Fue la llave de octavos de final de la reválida por el ascenso, donde Cipo igualó 1 a 1 en Salta por los goles de Germán Weiner y Gustavo Balvorín de penal, mientras que en La Visera empataron sin goles y Matías Alasia fue el héroe en los penales.